Более 169 тысяч пенсионеров до сих пор без выплат: в Раде призывают упростить идентификацию

По состоянию на апрель 2026 г. в Украине сохраняется острая проблема с пенсионными выплатами для внутренне перемещенных лиц. Как сообщает народный депутат Павел Фролов, ссылаясь на данные правозащитников, "более 169 тыс пенсионеров ВПЛ остаются без выплат из-за непрохождения обязательной физической идентификации".

Иллюстративное фото

Хотя количество не прошедших проверку сократилось вдвое по сравнению с началом года, процесс тормозят "огромные очереди в сервисных центрах ПФУ и сложность цифровых инструментов". Парламентарий отмечает, что государственные органы должны облегчить условия верификации, ведь "пенсия – это не привилегия, а ключевой элемент социальной защиты".

Для восстановления начислений переселенцам необходимо подтвердить, что они не получают выплаты от страны-агрессора. Это можно сделать через личный кабинет на портале ПФУ во время видеоконференции или обратившись в сервисный центр. Фролов отмечает, что "ВПЛ, получающие пенсии на подконтрольной территории Украины, достаточно лишь сообщить о неполучении пенсии от России".

Находящиеся за рубежом могут пройти процедуру в украинских дипломатических учреждениях. Депутат также призвал родственников престарелых помочь им с техническими нюансами, в частности настроить видеосвязь для идентификации, чтобы ускорить возврат законных средств.

