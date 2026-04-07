Виплати ВПО: що може скоро змінитися

Народний депутат Павло Фролов виступив із критикою чинних урядових правил нарахування допомоги для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Парламентар звернувся до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з вимогою переглянути постанову №390, яка фактично позбавляє підтримки тисячі родин.

Переселенці

Головною перепоною депутат називає неможливість документально підтвердити руйнування житла, якщо воно розташоване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Через відсутність механізму верифікації на загарбаних землях, люди не можуть отримати необхідні довідки.

Нардеп наполягає на відновленні виплат у розмірі 3000 грн усім дітям, які змушені були змінити місце проживання, починаючи з 2014 року.

"Головна проблема – відсутність механізму верифікації знищеного житла на ТОТ. Для родин, які виїхали з окупації, отримати документальне підтвердження знищеного або пошкодженого житла фактично неможливо", — зазначає Фролов у своєму зверненні.

Політик підкреслив, що нинішні вимоги (переїзд після 2022 року, докази руйнувань та майновий стан сім'ї) перетворюють допомогу на формальність. За його словами, "діти ВПО не мають бути заручниками бюрократичних процедур", адже це питання виживання для тих, хто втратив усе через збройну агресію.

Наразі депутат очікує на реакцію Кабміну, щоб рішення про підтримку переселенців стало "реальним та дієвим, а не лише формальним".

Зауважимо, раніше "Коментарі" писали, що в Україні розширюють цифрові сервіси та соціальні гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, вже з квітня з’явилася можливість оформлювати допомогу на проживання через електронний портал Пенсійного фонду України.