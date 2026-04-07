Выплаты ВПЛ: что может скоро измениться
Выплаты ВПЛ: что может скоро измениться

3000 грн для каждого ребенка ВПЛ: Кабмин просят отменить справки о разрушенном имуществе в оккупации

7 апреля 2026, 13:51
Недилько Ксения

Народный депутат Павел Фролов выступил с критикой действующих правительственных правил начисления помощи для детей из внутренне перемещенных лиц. Парламентарий обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием пересмотреть постановление №390, которое фактически лишает поддержки тысячи семей.

Главным препятствием депутат называет невозможность документально подтвердить разрушение жилья, если оно расположено на временно оккупированных территориях (ВОТ). Из-за отсутствия механизма верификации на захваченных землях люди не могут получить необходимые справки.

Нардеп настаивает на возобновлении выплат в размере 3000 грн. всем детям, которые вынуждены были сменить место жительства, начиная с 2014 года.

"Главная проблема – отсутствие механизма верификации уничтоженного жилья на ВОТ. Для выехавших из оккупации семей получить документальное подтверждение уничтоженного или поврежденного жилья фактически невозможно", — отмечает Фролов в своем обращении.

Политик подчеркнул, что нынешние требования (переезд после 2022 года, доказательства разрушений и имущественное состояние семьи) превращают помощь в формальность. По его словам, "дети ВПЛ не должны быть заложниками бюрократических процедур", ведь это вопрос выживания для тех, кто потерял все из-за вооруженной агрессии.

Сейчас депутат ожидает реакции Кабмина, чтобы решение о поддержке переселенцев стало "реальным и действенным, а не только формальным".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в Украине расширяют цифровые сервисы и социальные гарантии для внутренне перемещенных лиц. Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства уже с апреля появилась возможность оформлять помощь на проживание через электронный портал Пенсионного фонда Украины.



