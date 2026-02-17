logo_ukra

Податковий удар по паях і городах — хто у 2026 році заплатить навіть за занедбану ділянку
commentss НОВИНИ Всі новини

Податковий удар по паях і городах — хто у 2026 році заплатить навіть за занедбану ділянку

Власники паїв і городів понад 0,5 га зобов’язані сплачувати МПЗ незалежно від того, використовують вони ділянку чи ні.

17 лютого 2026, 16:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

Занедбаний город або пай, що заріс бур’янами, не звільняє власника від податкових зобов’язань. Із 2022 року в Україні діє мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) — обов’язковий платіж за землю, який нараховується навіть у разі її невикористання. Про це повідомляє “Земельний фонд України”.

Податковий удар по паях і городах — хто у 2026 році заплатить навіть за занедбану ділянку

Город пустує — податок росте: українців попередили про обов’язкові платежі

Кому доведеться платити

МПЗ застосовується до власників паїв і земельних ділянок площею понад 0,5 гектара. Податок нараховується незалежно від того, чи обробляє власник землю самостійно, чи взагалі не використовує її.

Якщо ділянка передана в оренду, платником МПЗ стає орендар — за умови, що договір оренди офіційно зареєстрований у Державному реєстрі речових прав. Усні домовленості або незареєстровані договори не враховуються. У такому випадку податкові органи вимагатимуть сплату саме від власника.

Як розраховується МПЗ

Механізм визначення мінімального податкового зобов’язання передбачений статтею 38 Податкового кодексу України. Під час розрахунку враховується нормативна грошова оцінка землі. Якщо її не проводили, застосовується середній показник по області.

МПЗ не є новим податком, а фактично встановлює мінімальний рівень податкових надходжень від землі. Податкова служба підсумовує всі платежі, які власник сплатив за рік — зокрема земельний податок та податок на доходи. Якщо загальна сума менша за встановлений мінімум, різницю потрібно доплатити.

Як відбувається нарахування

Для фізичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, розрахунок МПЗ здійснює податкова служба. Повідомлення про необхідність сплати надходить до 1 липня наступного року.

Якщо власник не отримав повідомлення з вини податкового органу, штрафи за несплату не нараховуються.

Хто звільняється від сплати

Існують категорії землевласників, які не сплачують МПЗ. Зокрема:

– власники невитребуваних паїв;
– власники офіційно законсервованих ділянок;
– землі, забруднені вибухонебезпечними предметами;
– ділянки, розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином, навіть якщо земля не приносить прибутку, податкові зобов’язання можуть залишатися чинними. Власникам варто перевірити площу своїх угідь і стан реєстрації договорів оренди, щоб уникнути несподіваних нарахувань.

