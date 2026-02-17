75% знижки на комуналку: які пільги отримають дружини УБД у березні 2026 року

Рубрики
Держава продовжує гарантувати соціальну підтримку не лише військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а й членам їхніх родин. У березні 2026 року дружини УБД можуть скористатися низкою житлово-комунальних пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пише портал "На пенсії".
Соціальні гарантії для дружин учасників бойових дій — що передбачає закон у 2026 році
Дружини учасників бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг. Зокрема, компенсація поширюється на:
– квартирну плату;
– електроенергію, газ, водопостачання та інші комунальні послуги;
– витрати на тверде паливо або скраплений газ у разі відсутності централізованого опалення.
Для родин, у яких є особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачено 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг.
Пільга нараховується не на всю площу житла, а в межах визначених соціальних нормативів:
– 21 кв. м опалювальної площі на кожного зареєстрованого мешканця;
– додатково 10,5 кв. м на сім’ю.
Якщо домогосподарство складається лише з непрацездатних осіб, норма збільшується до 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на сім’ю.
У 2026 році пільги діють у грошовій формі. Механізм такий: спочатку отримувач повністю сплачує рахунок за комунальні послуги, після чого держава перераховує компенсацію на банківський рахунок.
Варто враховувати, що між поданням документів і першою виплатою можливий певний час на обробку інформації. Призначення пільги здійснюється після звернення до органів Пенсійного фонду.
Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги може стати підставою для призупинення нарахування компенсації. Тому отримувачам необхідно своєчасно оплачувати рахунки, щоб не втратити право на пільгу.
