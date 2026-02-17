75% знижки на комуналку: які пільги отримають дружини УБД у березні 2026 року

Держава продовжує гарантувати соціальну підтримку не лише військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій, а й членам їхніх родин. У березні 2026 року дружини УБД можуть скористатися низкою житлово-комунальних пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пише портал "На пенсії".

Соціальні гарантії для дружин учасників бойових дій — що передбачає закон у 2026 році

Які знижки передбачені

Дружини учасників бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг. Зокрема, компенсація поширюється на:

– квартирну плату;

– електроенергію, газ, водопостачання та інші комунальні послуги;

– витрати на тверде паливо або скраплений газ у разі відсутності централізованого опалення.

Для родин, у яких є особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачено 100% компенсацію вартості житлово-комунальних послуг.

Соціальні норми площі

Пільга нараховується не на всю площу житла, а в межах визначених соціальних нормативів:

– 21 кв. м опалювальної площі на кожного зареєстрованого мешканця;

– додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Якщо домогосподарство складається лише з непрацездатних осіб, норма збільшується до 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на сім’ю.

У якій формі виплачують компенсацію

У 2026 році пільги діють у грошовій формі. Механізм такий: спочатку отримувач повністю сплачує рахунок за комунальні послуги, після чого держава перераховує компенсацію на банківський рахунок.

Варто враховувати, що між поданням документів і першою виплатою можливий певний час на обробку інформації. Призначення пільги здійснюється після звернення до органів Пенсійного фонду.

Важлива умова

Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги може стати підставою для призупинення нарахування компенсації. Тому отримувачам необхідно своєчасно оплачувати рахунки, щоб не втратити право на пільгу.

