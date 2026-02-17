75% скидки на коммуналку: какие льготы получат супруги УБД в марте 2026 года

Государство продолжает гарантировать социальную поддержку не только военнослужащим со статусом участника боевых действий, но и членам их семей. В марте 2026 года супруги УБД могут воспользоваться рядом жилищно-коммунальных льгот, предусмотренных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", пишет портал "На пенсии".

Социальные гарантии для жен участников боевых действий – что предусматривает закон в 2026 году

Какие скидки предусмотрены

Жены участников боевых действий имеют право на 75% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг . В частности, компенсация распространяется на:

– квартирную плату;

– электроэнергию, газ, водоснабжение и другие коммунальные услуги;

– расходы на твердое топливо или сжиженный газ при отсутствии централизованного отопления.

Для семей, в которых есть лица с инвалидностью в результате войны, предусмотрена 100% компенсация стоимости жилищно-коммунальных услуг .

Социальные нормы площади

Льгота начисляется не на всю площадь жилья, а в пределах определенных социальных нормативов:

– 21 кв. м отапливаемой площади на каждого зарегистрированного жильца;

– дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если домохозяйство состоит только из нетрудоспособных лиц, норма увеличивается до 42 кв. м на одного человека и 21 кв. м на семью.

В какой форме выплачивают компенсацию

В 2026 г. льготы действуют в денежной форме. Механизм таков: сначала получатель полностью платит счет за коммунальные услуги, после чего государство перечисляет компенсацию на банковский счет.

Следует учитывать, что между представлением документов и первой выплатой возможно определенное время для обработки информации. Назначение льготы осуществляется после обращения в органы Пенсионного фонда.

Важное условие

Наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам может стать основанием для приостановки начисления компенсации. Поэтому получателям необходимо своевременно оплачивать счета, чтобы не лишиться права на льготу.

