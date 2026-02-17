Налоговый удар по паям и огородам – кто в 2026 году заплатит даже за заброшенный участок

Заброшенный огород или заросший сорняками пай не освобождает собственника от налоговых обязательств. С 2022 года в Украине действует минимальное налоговое обязательство (МНО) — обязательный платеж за землю, начисляемый даже в случае неиспользования. Об этом сообщает "Земельный фонд Украины".

Огород пустует — налог растет: украинцев предупредили об обязательных платежах

Кому придется платить

МНС применяется к владельцам паев и земельных участков площадью более 0,5 гектара. Налог начисляется независимо от того, обрабатывает ли собственник землю самостоятельно или вообще не использует ее.

Если участок передан в аренду, плательщиком МНО становится арендатор — при условии, что договор аренды официально зарегистрирован в Государственном реестре прав. Устные договоренности или незарегистрированные договоры не учитываются. В таком случае налоговые органы потребуют уплату именно от собственника.

Как рассчитывается МНО

Механизм определения минимального налогового обязательства предусмотрен статьей 38 Налогового кодекса Украины. При расчете учитывается нормативная денежная оценка земли. Если ее не производили, применяется средний показатель по области.

МНО не является налогом, а фактически устанавливает минимальный уровень налоговых поступлений от земли. Налоговая служба суммирует все платежи, которые владелец уплатил за год — в частности, земельный налог и налог на доходы. Если общая сумма меньше установленного минимума, разницу нужно доплатить.

Как происходит начисление

Для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, расчет МНО осуществляет налоговая служба. Уведомление о необходимости уплаты поступает до 1 июля следующего года.

Если собственник не получил уведомления по вине налогового органа, штрафы за неуплату не начисляются.

Кто освобождается от уплаты

Есть категории землевладельцев, которые не платят МНО. В частности:

– владельцы неистребованных паев;

– владельцы официально законсервированных участков;

– земли, загрязненные взрывоопасными предметами;

– участки, расположенные на временно оккупированных территориях.

Таким образом, даже если земля не приносит прибыли, налоговые обязательства могут оставаться в силе. Владельцам следует проверить площадь своих угодий и состояние регистрации договоров аренды во избежание неожиданных начислений.

