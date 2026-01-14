По 8 000 гривень щомісяця — вже з 1 січня: держава запускає нові виплати для працюючих батьків

В Україні з 1 січня офіційно стартувала нова державна програма підтримки сімей з маленькими дітьми — "єЯсла". Вона передбачає щомісячні цільові виплати для працюючих батьків, які виховують дітей віком від 1 до 3 років. Ідеться про реальні суми, які можуть суттєво полегшити фінансове навантаження на родини. Про це повідомляють на порталі "ДІЯ".

Гроші за вихід на роботу: хто і як може отримати виплати за програмою «єЯсла»

Згідно з умовами програми, держава готова щомісяця виплачувати:

8 000 гривень — сім’ям, у яких мати або інший законний представник дитини виходить на роботу після досягнення дитиною одного року ;

12 000 гривень — сім’ям, які виховують дитину з інвалідністю. Підвищена сума передбачена із застосуванням коефіцієнта 1,5.

Ключова умова участі в програмі — офіційне працевлаштування та робота у режимі повного робочого часу. Таким чином держава стимулює повернення батьків на ринок праці та водночас підтримує ранній догляд за дітьми.

Щоб оформити виплату, заявнику необхідно звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або скористатися цифровими сервісами. Для подання заяви знадобляться:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) — за наявності;

свідоцтво про народження дитини;

копія або витяг з наказу про вихід заявника на роботу на повний робочий день.

Окремо зазначається, що документи можна подати дистанційно — через Дія.Шеринг, що значно спрощує процедуру та економить час батьків.

Програма "єЯсла" позиціонується як довгостроковий інструмент підтримки працюючих сімей і частина ширшої політики демографічної та соціальної стабільності. Виплати мають цільовий характер і призначені саме для покриття витрат, пов’язаних із доглядом за дитиною у віці, коли державні садочки ще недоступні.

Фахівці радять уважно перевіряти умови участі та подавати документи виключно через офіційні канали, не покладаючись на чутки чи неперевірену інформацію. У разі сумнівів варто звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду або користуватися офіційними державними сервісами.

