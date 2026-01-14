По 8 000 гривен ежемесячно – уже с 1 января: государство запускает новые выплаты для работающих родителей

Рубрики
В Украине с 1 января официально стартовала новая государственная программа поддержки семей с маленькими детьми – "єЯсла" . Она предусматривает ежемесячные целевые выплаты для работающих родителей, воспитывающих детей от 1 до 3 лет . Речь идет о реальных суммах, которые могут существенно облегчить финансовую нагрузку на семьи. Об этом сообщают на портале "ДІЯ".
Деньги за выход на работу: кто и как может получить выплаты по программе «Если»
Согласно условиям программы, государство готово ежемесячно выплачивать:
8 000 гривен — семьям, в которых мать или другой законный представитель ребенка выходит на работу после достижения ребенком одного года ;
12 000 гривен — семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью . Повышенная сумма предусмотрена с применением коэффициента 1,5 .
Ключевое условие участия в программе – официальное трудоустройство и работа в режиме полного рабочего времени . Таким образом, государство стимулирует возвращение родителей на рынок труда и одновременно поддерживает ранний уход за детьми.
Чтобы оформить выплату, заявителю необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины или воспользоваться цифровыми сервисами. Для подачи заявления понадобятся:
документ, удостоверяющий личность;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) — при наличии;
свидетельство о рождении ребенка;
копия или выписка из приказа о выходе заявителя на работу на полный рабочий день.
Отдельно отмечается, что документы можно подать дистанционно через ДІЯ.Шеринг , что значительно упрощает процедуру и экономит время родителей.
Программа "єЯсла" позиционируется как долгосрочный инструмент поддержки работающих семей и часть более широкой политики демографической и социальной стабильности. Выплаты носят целевой характер и предназначены именно для покрытия расходов, связанных с уходом за ребенком в возрасте, когда государственные сады еще недоступны.
Специалисты советуют внимательно проверять условия участия и подавать документы исключительно по официальным каналам , не полагаясь на слухи или непроверенную информацию. В случае сомнений следует обращаться непосредственно в Пенсионный фонд или пользоваться официальными государственными сервисами.
