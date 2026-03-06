По 2000 гривень кожному: стартувала нова реєстрація на грошову допомогу для українців

В Україні відкрили нову реєстрацію на одноразову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. У межах соціальної програми українці можуть отримати по 2000 гривень на людину, але для цього потрібно відповідати кільком умовам та вчасно подати заявку.

По 2000 грн для українців: відкрили нову реєстрацію на грошову допомогу

Про початок прийому заявок повідомила благодійна організація GEM UA, яка реалізує програму підтримки для людей, що були змушені залишити свої домівки через війну. Допомога спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, які нині проживають у Полтавській громаді.

За інформацією організаторів програми, реєстрація на виплати триватиме лише до 16 березня 2026 року, тому потенційним отримувачам радять не відкладати подання документів.

Хто може отримати 2000 гривень допомоги

Подати заявку на отримання одноразової виплати можуть внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають на території Полтавської громади та належать до соціально вразливих категорій.

Зокрема, право на допомогу мають:

пенсіонери віком від 60 років;

люди з інвалідністю І або ІІ групи;

діти з інвалідністю (заявку подають батьки або опікуни);

багатодітні родини;

одинокі батьки, які самостійно виховують дітей;

опікуни;

родини загиблих, зниклих безвісти або тих, хто перебуває у полоні;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни, які переїхали з тимчасово окупованих територій.

Водночас організатори підкреслюють важливу деталь: якщо людина належить одразу до кількох категорій, вона повинна обрати лише одну основну підставу для отримання виплати.

Де можна подати заявку

Заяви приймають у районних управліннях Департаменту соціального захисту населення Полтавської міської ради.

Подати документи можна за такими адресами:

Київський район — вул. Тролейбусна, 13 (кімната 7);

Шевченківський район — вул. Івана Мазепи, 30 (кімната 116);

Подільський район — вул. Гайового, 3 (кімната 101).

Прийом заявок відбувається з 08:00 до 17:00 у робочі дні.

Які документи потрібно взяти

Для оформлення виплати заявнику необхідно мати при собі оригінали та копії документів, зокрема:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);

довідку внутрішньо переміщеної особи;

документ, що підтверджує пільгову категорію;

довідку з банку з номером рахунку IBAN або витяг із мобільного банкінгу;

мобільний телефон для отримання SMS-підтвердження.

Важливе правило подачі заявки

Організатори програми звертають увагу: подати заявку можна лише один раз. Якщо система зафіксує повторну реєстрацію, дані заявника можуть бути автоматично видалені, а можливість отримання виплати — заблокована.

Експерти також нагадують, що подібні програми допомоги часто мають обмежений бюджет, тому виплати можуть отримати лише ті заявники, які відповідають усім вимогам та подали документи вчасно.

