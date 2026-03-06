logo

По 2000 гривен каждому: стартовала новая регистрация на денежную помощь для украинцев
По 2000 гривен каждому: стартовала новая регистрация на денежную помощь для украинцев

Благотворительная организация открыла прием заявок на выплаты внутренне перемещенным лицам. Подать документы можно только в середине марта.

6 марта 2026, 11:50
Автор:
Проніна Анна

В Украине открыли новую регистрацию на единовременную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц. В рамках социальной программы украинцы могут получить по 2000 гривен на человека , но для этого нужно соответствовать нескольким условиям и своевременно подать заявку.

О начале приема заявок сообщила благотворительная организация GEM UA , реализующая программу поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, ныне проживающих в Полтавской общине .

По информации организаторов программы, регистрация на выплаты будет продолжаться до 16 марта 2026 года , поэтому потенциальным получателям советуют не откладывать представление документов.

Кто может получить 2000 гривен помощи

Подать заявку на получение единовременной выплаты могут внутренне перемещенные лица , фактически проживающие на территории Полтавской общины и относящиеся к социально уязвимым категориям.

В частности, право на помощь имеют:

  • пенсионеры в возрасте от 60 лет;

  • люди с инвалидностью I или II группы;

  • дети с инвалидностью (заявку подают родители или опекуны);

  • многодетные семьи;

  • одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей;

  • опекуны;

  • семьи погибших, пропавших без вести или находящихся в плену;

  • пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

  • граждане, переехавшие с временно оккупированных территорий.

В то же время, организаторы подчеркивают важную деталь: если человек принадлежит сразу к нескольким категориям, он должен выбрать только одно основное основание для получения выплаты .

Где можно подать заявку

Заявления принимаются в районных управлениях Департамента социальной защиты населения Полтавского городского совета.

Подать документы можно по следующим адресам:

  • Киевский район — ул. Троллейбусно, 13 (комната 7);

  • Шевченковский район — ул. Ивана Мазепы, 30 (комната 116);

  • Подольский район — ул. Гаевого, 3 (комната 101).

Прием заявок производится с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Какие документы нужно взять

Для оформления выплаты заявителю необходимо иметь при себе оригиналы и копии документов , в частности:

  • паспорт гражданина Украины;

  • регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП);

  • справку внутри перемещенного лица;

  • документ, подтверждающий льготную категорию;

  • справку из банка с номером счета IBAN или выписку из мобильного банкинга;

  • мобильный телефон для получения SMS-подтверждения.

Важное правило подачи заявки

Организаторы программы обращают внимание: подать заявку можно только один раз . Если система зафиксирует повторную регистрацию, данные заявителя могут быть автоматически удалены, а возможность получения выплаты заблокирована.

Эксперты также напоминают, что подобные программы помощи часто имеют ограниченный бюджет , поэтому выплаты могут получить только заявители, которые отвечают всем требованиям и подали документы вовремя.

Читайте также в "Комментариях", почему предпринимательский стаж не записывают и что важно знать.



