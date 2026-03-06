По 2000 гривен каждому: стартовала новая регистрация на денежную помощь для украинцев

В Украине открыли новую регистрацию на единовременную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц. В рамках социальной программы украинцы могут получить по 2000 гривен на человека , но для этого нужно соответствовать нескольким условиям и своевременно подать заявку.

По 2000 грн для украинцев: открыли новую регистрацию на денежную помощь

О начале приема заявок сообщила благотворительная организация GEM UA , реализующая программу поддержки для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Помощь направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, ныне проживающих в Полтавской общине .

По информации организаторов программы, регистрация на выплаты будет продолжаться до 16 марта 2026 года , поэтому потенциальным получателям советуют не откладывать представление документов.

Кто может получить 2000 гривен помощи

Подать заявку на получение единовременной выплаты могут внутренне перемещенные лица , фактически проживающие на территории Полтавской общины и относящиеся к социально уязвимым категориям.

В частности, право на помощь имеют:

пенсионеры в возрасте от 60 лет;

люди с инвалидностью I или II группы;

дети с инвалидностью (заявку подают родители или опекуны);

многодетные семьи;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей;

опекуны;

семьи погибших, пропавших без вести или находящихся в плену;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

граждане, переехавшие с временно оккупированных территорий.

В то же время, организаторы подчеркивают важную деталь: если человек принадлежит сразу к нескольким категориям, он должен выбрать только одно основное основание для получения выплаты .

Где можно подать заявку

Заявления принимаются в районных управлениях Департамента социальной защиты населения Полтавского городского совета.

Подать документы можно по следующим адресам:

Киевский район — ул. Троллейбусно, 13 (комната 7);

Шевченковский район — ул. Ивана Мазепы, 30 (комната 116);

Подольский район — ул. Гаевого, 3 (комната 101).

Прием заявок производится с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

Какие документы нужно взять

Для оформления выплаты заявителю необходимо иметь при себе оригиналы и копии документов , в частности:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП);

справку внутри перемещенного лица;

документ, подтверждающий льготную категорию;

справку из банка с номером счета IBAN или выписку из мобильного банкинга;

мобильный телефон для получения SMS-подтверждения.

Важное правило подачи заявки

Организаторы программы обращают внимание: подать заявку можно только один раз . Если система зафиксирует повторную регистрацию, данные заявителя могут быть автоматически удалены, а возможность получения выплаты заблокирована.

Эксперты также напоминают, что подобные программы помощи часто имеют ограниченный бюджет , поэтому выплаты могут получить только заявители, которые отвечают всем требованиям и подали документы вовремя.

