Після зауваження учням про англіканство педагога відсторонили та перевіряли на «заподіяння шкоди дітям»

У Британії — новий резонансний скандал: у початковій школі Лондона вчителя відсторонили від роботи після того, як він заявив, що Велика Британія є християнською країною. Причиною стала скарга мусульманського учня, який образився на зауваження вчителя щодо миття ніг у шкільній раковині. Про це повідомляє видання The Telegraph.

У Лондоні вчителя відсторонили за фразу «Британія — християнська країна»: що сталося насправді

Педагог, звертаючись до групи учнів, нагадав, що Британія має історичну релігійну основу — англіканство, а чинний монарх є главою Церкви Англії. Після цього троє учнів заявили, що були налякані словами вчителя. Їхні батьки подали офіційну скаргу.

Школа миттєво відреагувала: вчителя відсторонили та направили справу до місцевої ради з питань захисту дітей. До перевірки долучили детектива поліції, який вивчав, чи могла поведінка викладача "завдати шкоди дітям".

Хоча поліція справу згодом закрила, адміністрація навчального закладу все одно звільнила педагога. Матеріали також передали до відповідних державних органів. Заборону на роботу з дітьми вдалося зняти лише після тривалого оскарження. Нині вчитель працює неповний день в іншій школі за межами Лондона.

У Британському союзі за свободу слова інцидент назвали "кричущим прикладом перебільшеної реакції". Лорд Янг, директор організації, заявив, що вчителя фактично покарали за озвучення офіційного факту про статус англіканської церкви в країні.

Ця ситуація викликала широку дискусію в британському суспільстві щодо балансу між повагою до релігійних переконань і свободою слова у навчальних закладах.

