После замечания ученикам об англиканстве педагога отстранили и проверяли на причинение вреда детям

В Британии новый резонансный скандал: в начальной школе Лондона учителя отстранили от работы после того, как он заявил, что Великобритания является христианской страной. Причиной стала жалоба мусульманского ученика, обидевшегося на замечания учителя относительно мытья ног в школьной раковине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В Лондоне учителя отстранили за фразу «Британия — христианская страна»: что произошло на самом деле

Педагог, обращаясь к группе учеников, напомнил, что Великобритания имеет историческую религиозную основу — англиканство, а действующий монарх является главой Церкви Англии. После этого трое учеников заявили, что были напуганы словами учителя. Их родители подали официальную жалобу.

Школа мгновенно отреагировала: учителя отстранили и направили дело в местный совет по защите детей. К проверке приобщили детектива полиции, который изучал, могло ли поведение преподавателя "нанести вред детям".

Хотя полиция дело впоследствии закрыла, администрация учебного заведения все равно уволила педагога. Материалы также были переданы в соответствующие государственные органы. Запрет на работу с детьми удалось снять только после продолжительного обжалования. В настоящее время учитель работает неполный день в другой школе вне Лондона.

В Британском союзе за свободу слова инцидент назвали "вопиющим примером преувеличенной реакции". Лорд Янг, директор организации, заявил, что учителя фактически наказали за озвучку официального факта о статусе англиканской церкви в стране.

Эта ситуация вызвала широкую дискуссию в британском обществе по поводу баланса между уважением к религиозным убеждениям и свободой слова в учебных заведениях.

