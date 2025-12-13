logo

После замечания ученикам об англиканстве педагога отстранили и проверяли на причинение вреда детям
commentss НОВОСТИ Все новости

После замечания ученикам об англиканстве педагога отстранили и проверяли на причинение вреда детям

Школа уволила учителя, а делом занимался детектив полиции: в Британии разгорелся скандал вокруг «религиозной терпимости»

13 декабря 2025, 21:39
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Британии новый резонансный скандал: в начальной школе Лондона учителя отстранили от работы после того, как он заявил, что Великобритания является христианской страной. Причиной стала жалоба мусульманского ученика, обидевшегося на замечания учителя относительно мытья ног в школьной раковине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

После замечания ученикам об англиканстве педагога отстранили и проверяли на причинение вреда детям

В Лондоне учителя отстранили за фразу «Британия — христианская страна»: что произошло на самом деле

Педагог, обращаясь к группе учеников, напомнил, что Великобритания имеет историческую религиозную основу — англиканство, а действующий монарх является главой Церкви Англии. После этого трое учеников заявили, что были напуганы словами учителя. Их родители подали официальную жалобу.

Школа мгновенно отреагировала: учителя отстранили и направили дело в местный совет по защите детей. К проверке приобщили детектива полиции, который изучал, могло ли поведение преподавателя "нанести вред детям".

Хотя полиция дело впоследствии закрыла, администрация учебного заведения все равно уволила педагога. Материалы также были переданы в соответствующие государственные органы. Запрет на работу с детьми удалось снять только после продолжительного обжалования. В настоящее время учитель работает неполный день в другой школе вне Лондона.

В Британском союзе за свободу слова инцидент назвали "вопиющим примером преувеличенной реакции". Лорд Янг, директор организации, заявил, что учителя фактически наказали за озвучку официального факта о статусе англиканской церкви в стране.

Эта ситуация вызвала широкую дискуссию в британском обществе по поводу баланса между уважением к религиозным убеждениям и свободой слова в учебных заведениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Афганистане мода снова стала поводом для давления. Четверо ребят из города Джибраил, провинция Герат, предстали перед "департаментом порока и добродетелей" после того, как вышли в город в костюмах, вдохновленных сериалом "Острые картузы" (Peaky Blinders). Их лук – кепки, костюмы-тройки и позы перед камерой – возмутил представителей Талибана.



