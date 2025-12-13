Костюми, що не сподобались "поліції моралі": у Талібані викликають на допити за модний лук з британського серіалу

В Афганістані мода знову стала приводом для тиску. Четверо хлопців з міста Джибраїл, провінція Герат, постали перед "департаментом пороку і чеснот" після того, як вийшли у місто в костюмах, натхненних серіалом "Гострі картузи" (Peaky Blinders). Їхній лук — кепки, костюми-трійки та пози перед камерою — обурив представників Талібану. Про це повідомляє ВВС.

Переодяглись у героїв "Гострих картузів" — і потрапили на допит до Талібану: стиль, що обурив ісламістів

Чоловіків викликали на допит, бо їхній вигляд "суперечив афганським та ісламським цінностям". За словами представника Талібану, вони наслідували британських акторів і демонстрували "нерелігійну" поведінку.

І хоча допит завершився без арештів, їм провели "профілактичну бесіду", а згодом в мережі зʼявилось відео, де хлопці дякують владі за поради. Один із них визнав, що "несвідомо поширював контент, який суперечить шаріату". За яких умов це зізнання було записано — не повідомляється.

До виклику на допит хлопці давали інтервʼю YouTube-каналу, де зізнавались, що їм просто сподобався стиль із серіалу, і люди в місті навіть просили фото. “Спочатку ми вагалися, але на вулиці нас тепло прийняли. Людям наш образ сподобався”, — сказав один із них.

Представник талібів наполягає: афганці мають брати приклад не з героїв британських серіалів, а з "праведних релігійних попередників". А модні експерименти на вулицях — під забороною.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що українська акторка Наталка Денисенко вперше відверто розповіла про справжні причини розлучення з актором Андрієм Федінчиком. Акторка зізналась, після того як Андрій пішов служити, тривала розлука та напружені обставини негативно вплинули на їхні стосунки. Денисенко зазначила, що чоловік неодноразово ображав її, особливо після того, як вона подала на розлучення. В основі конфліктів були ревнощі — Федінчик, за словами Денисенко, вірив чуткам і коментарям у мережі про можливі її романтичні стосунки з іншими чоловіками. Хоча, як підкреслює акторка, вона завжди залишалася йому вірною.