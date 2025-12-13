Не понравившиеся костюмы "полиции морали": в Талибане вызывают на допросы за модный лук из британского сериала

В Афганистане мода снова стала поводом для давления. Четверо ребят из города Джибраил, провинция Герат, предстали перед "департаментом порока и добродетелей" после того, как вышли в город в костюмах, вдохновленных сериалом "Острые козырьки" (Peaky Blinders). Их лук – кепки, костюмы-тройки и позы перед камерой – возмутил представителей Талибана. Об этом сообщает BBC.

Переоделись в героев "Острых козырьков" - и попали на допрос в Талибан: стиль, возмутивший исламистов

Мужчин вызывали на допрос, потому что их вид "противоречил афганским и исламским ценностям". По словам представителя Талибана, они подражали британским актерам и демонстрировали "нерелигиозное" поведение.

И хотя допрос завершился без арестов, им провели "профилактическую беседу" , а впоследствии в сети появилось видео, где ребята благодарят власти за советы. Один из них признал, что "бессознательно распространял контент, противоречащий шариату". При каких условиях это признание было записано – не сообщается.

До вызова на допрос ребята давали интервью YouTube-каналу , где признавались, что им просто понравился стиль из сериала, и люди в городе даже просили фото. "Сначала мы сомневались, но на улице нас тепло приняли. Людям наш образ понравился", — сказал один из них.

Представитель талибов настаивает : афганцы должны последовать примеру не героев британских сериалов, а "праведных религиозных предшественников". А модные эксперименты на улицах – под запретом.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинская актриса Наталья Денисенко впервые откровенно рассказала о настоящих причинах развода с актером Андреем Фединчиком. Актриса призналась, после того как Андрей пошел служить, продолжающаяся разлука и напряженные обстоятельства негативно повлияли на их отношения. Денисенко отметила, что мужчина неоднократно обижал ее, особенно после того, как она подала на развод. В основе конфликтов была ревность — Фединчик, по словам Денисенко, верил слухам и комментариям в сети о возможных ее романтических отношениях с другими мужчинами. Хотя, как подчеркивает актриса, она всегда оставалась ему верна.