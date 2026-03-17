Пільговий проїзд більше не буде «безкоштовним»: українців чекає нова система

Влада готує законопроєкт №5651-2, який передбачає впровадження нової цифрової моделі пільгового проїзду.

В Україні готують реформу, яка змінить правила користування громадським транспортом

Як передають "Коментарі", про це йдеться у картці законопроєкту.

За задумом авторів, пільги більше не будуть "умовними" – кожна поїздка стане офіційно зафіксованою і оплаченою.

Як працюватиме нова система

Суть реформи полягає у повній цифровізації поїздок пільговиків.

Пасажир більше не показуватиме посвідчення водію. Натомість він прикладатиме банківську картку або спеціальний носій до валідатора.

Система автоматично:

фіксуватиме поїздку

підтверджуватиме право на пільгу

нараховуватиме компенсацію перевізнику

Таким чином, перевізники отримуватимуть реальні гроші за перевезення, а не "умовні пільги".

Чому вирішили змінити правила

Головна причина – конфлікти у транспорті, які виникають роками.

Раніше водії часто відмовляли пільговикам у проїзді через те, що не отримували повної компенсації від держави.

Через це:

пенсіонери змушені були доводити свої права

виникали сварки у маршрутках

перевізники втрачали гроші

У новій системі таких ситуацій має стати менше, адже право на пільгу підтверджуватиме сама система, а не слова пасажира.

Хто і за що платитиме

Фінансування у новій моделі буде чітко розподілене.

Держава оплачуватиме поїздки ветеранів

Місцеві бюджети – пенсіонерів та інших пільгових категорій

Крім того, громади отримають більше контролю.

Вони зможуть:

встановлювати ліміти поїздок

аналізувати статистику користування транспортом

планувати витрати більш точно

Це дозволить уникнути хаотичних витрат і зробити систему більш прозорою.

Що зміниться для пасажирів

Для більшості українців зміни будуть технічними, але відчутними.

Замість паперових посвідчень – електронна фіксація кожної поїздки.

Водночас експерти зазначають, що для частини людей це може стати викликом.

Особливо для тих, хто:

не користується банківськими картками

не має досвіду з електронними сервісами

Однак очікується, що процес адаптації буде поступовим.

Що робити, якщо картку загублено

У разі втрати картки передбачений стандартний механізм.

Її можна:

швидко заблокувати через банк

відновити у відділенні або через ЦНАП

Оскільки більшість пенсіонерів уже отримують виплати на картки, система не повинна стати для них критично складною.

Які ризики бачать експерти

Попри очевидні плюси, реформа має і потенційні проблеми.

Серед них:

технічні збої на старті

нестача валідаторів у малих містах

складність переходу для літніх людей

питання захисту персональних даних

Особливу увагу приділяють саме безпеці, адже система збиратиме інформацію про всі поїздки пасажирів.

Коли запрацюють нові правила

Запровадження реформи не буде миттєвим.

Перехідний період триватиме до 1 липня 2028 року.

За цей час планують:

встановити валідатори у транспорті

підключити перевізників до системи

зареєструвати операторів

перевести пільговиків на електронний облік

Система пільгового проїзду в Україні давно викликає суперечки між перевізниками та державою. Через недосконалі механізми компенсації перевізники часто не отримують повної оплати, а пасажири стикаються з відмовами у проїзді. Нова реформа має на меті зробити систему прозорою, автоматизованою та справедливою для всіх сторін.

