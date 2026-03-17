Льготный проезд больше не будет «бесплатным»: украинцев ждет новая система
НОВОСТИ

Льготный проезд больше не будет «бесплатным»: украинцев ждет новая система

В Украине планируется кардинально изменить систему льготного проезда в общественном транспорте. Речь идет о переходе на электронный учет поездок, который должен не только навести порядок в выплатах, но и снизить конфликты между пассажирами и перевозчиками.

17 марта 2026, 11:30
Автор:
Проніна Анна

Власти готовят законопроект №5651-2, предусматривающий внедрение новой цифровой модели льготного проезда.

Льготный проезд больше не будет «бесплатным»: украинцев ждет новая система

В Украине готовят реформу, которая изменит правила пользования общественным транспортом

Как передают " Комментарии ", об этом говорится в карточке законопроекта .

По замыслу авторов, льготы больше не будут "условными" – каждая поездка станет официально зафиксированной и оплаченной .

Как будет работать новая система

Суть реформы состоит в полной цифровизации поездок льготников.

Пассажир больше не будет показывать водительское удостоверение. Вместо этого он будет прикладывать банковскую карточку или специальный носитель к валидатору .

Система автоматически:

будет фиксировать поездку
будет подтверждать право на льготу
будет начислять компенсацию перевозчику

Таким образом, перевозчики будут получать реальные деньги за перевозку, а не условные льготы.

Почему решили изменить правила

Главная причина – конфликты в транспорте, возникающие годами.

Ранее водители часто отказывали льготникам в проезде из-за того, что не получали полной компенсации от государства .

Из-за этого:

пенсионеры вынуждены были доказывать свои права
возникали ссоры в маршрутках
перевозчики теряли деньги

В новой системе таких ситуаций должно стать меньше, ведь право на льготу будет подтверждать сама система, а не слова пассажира .

Кто и за что будет платить

Финансирование в новой модели будет четко распределено.

Государство будет оплачивать поездки ветеранов
Местные бюджеты – пенсионеров и других льготных категорий

Кроме того, общины получат больше контроля.

Они смогут:

устанавливать лимиты поездок
анализировать статистику пользования транспортом
планировать расходы более точно

Это позволит избежать хаотических издержек и сделать систему более прозрачной.

Что изменится для пассажиров

Для большинства украинцев изменения будут техническими, но ощутимыми.

Вместо бумажных удостоверений – электронная фиксация каждой поездки .

В то же время, эксперты отмечают, что для части людей это может стать вызовом.

Особенно для тех, кто:

не пользуется банковскими картами
не имеет опыта с электронными сервисами

Однако ожидается, что процесс адаптации будет постепенным.

Что делать, если карта потеряна

При потере карты предусмотрен стандартный механизм.

Ее можно:

быстро заблокировать через банк
восстановить в отделении или через ЦНАП

Поскольку большинство пенсионеров уже получают выплаты на карты, система не должна стать для них критически сложной.

Какие риски видят эксперты

Несмотря на очевидные плюсы, у реформы есть и потенциальные проблемы.

Среди них:

технические сбои на старте
нехватка валидаторов в малых городах
сложность перехода для пожилых людей
вопросы защиты персональных данных

Особое внимание уделяют именно безопасности, ведь система будет собирать информацию обо всех поездках пассажиров .

Когда заработают новые правила

Введение реформы не будет мгновенным.

Переходный период продлится до 1 июля 2028 года .

За это время планируют:

установить валидаторы в транспорте
подключить перевозчиков к системе
зарегистрировать операторов
перевести льготников на электронный учет

Система льготного проезда на Украине давно вызывает споры между перевозчиками и государством.

Из-за несовершенных механизмов компенсации перевозчики часто не получают полной оплаты , а пассажиры сталкиваются с отказами в проезде.

Новая реформа стремится сделать систему прозрачной, автоматизированной и справедливой для всех сторон .

