Льготный проезд больше не будет «бесплатным»: украинцев ждет новая система

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Власти готовят законопроект №5651-2, предусматривающий внедрение новой цифровой модели льготного проезда.
В Украине готовят реформу, которая изменит правила пользования общественным транспортом
Как передают " Комментарии ", об этом говорится в карточке законопроекта .
По замыслу авторов, льготы больше не будут "условными" – каждая поездка станет официально зафиксированной и оплаченной .
Суть реформы состоит в полной цифровизации поездок льготников.
Пассажир больше не будет показывать водительское удостоверение. Вместо этого он будет прикладывать банковскую карточку или специальный носитель к валидатору .
Система автоматически:
будет фиксировать поездку
будет подтверждать право на льготу
будет начислять компенсацию перевозчику
Таким образом, перевозчики будут получать реальные деньги за перевозку, а не условные льготы.
Главная причина – конфликты в транспорте, возникающие годами.
Ранее водители часто отказывали льготникам в проезде из-за того, что не получали полной компенсации от государства .
Из-за этого:
пенсионеры вынуждены были доказывать свои права
возникали ссоры в маршрутках
перевозчики теряли деньги
В новой системе таких ситуаций должно стать меньше, ведь право на льготу будет подтверждать сама система, а не слова пассажира .
Финансирование в новой модели будет четко распределено.
Государство будет оплачивать поездки ветеранов
Местные бюджеты – пенсионеров и других льготных категорий
Кроме того, общины получат больше контроля.
Они смогут:
устанавливать лимиты поездок
анализировать статистику пользования транспортом
планировать расходы более точно
Это позволит избежать хаотических издержек и сделать систему более прозрачной.
Для большинства украинцев изменения будут техническими, но ощутимыми.
Вместо бумажных удостоверений – электронная фиксация каждой поездки .
В то же время, эксперты отмечают, что для части людей это может стать вызовом.
Особенно для тех, кто:
не пользуется банковскими картами
не имеет опыта с электронными сервисами
Однако ожидается, что процесс адаптации будет постепенным.
При потере карты предусмотрен стандартный механизм.
Ее можно:
быстро заблокировать через банк
восстановить в отделении или через ЦНАП
Поскольку большинство пенсионеров уже получают выплаты на карты, система не должна стать для них критически сложной.
Несмотря на очевидные плюсы, у реформы есть и потенциальные проблемы.
Среди них:
технические сбои на старте
нехватка валидаторов в малых городах
сложность перехода для пожилых людей
вопросы защиты персональных данных
Особое внимание уделяют именно безопасности, ведь система будет собирать информацию обо всех поездках пассажиров .
Введение реформы не будет мгновенным.
Переходный период продлится до 1 июля 2028 года .
За это время планируют:
установить валидаторы в транспорте
подключить перевозчиков к системе
зарегистрировать операторов
перевести льготников на электронный учет
Система льготного проезда на Украине давно вызывает споры между перевозчиками и государством.
Из-за несовершенных механизмов компенсации перевозчики часто не получают полной оплаты , а пассажиры сталкиваются с отказами в проезде.
Новая реформа стремится сделать систему прозрачной, автоматизированной и справедливой для всех сторон .
