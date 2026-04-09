“Пільгових місць немає”: українцям пояснили, як безкоштовно їздити в маршрутках і не платити незаконно

В Україні суперечки через безплатний проїзд у маршрутках залишаються поширеним явищем. Попри це, закон чітко визначає: перевізники не мають права відмовляти пільговикам у перевезенні.

Водії не мають права відмовляти у безкоштовному проїзді – але конфлікти тривають щодня

Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Хто має право на безплатний проїзд

Право на пільговий проїзд мають низка категорій громадян. Серед них:

– учасники бойових дій;

– військовослужбовці строкової служби;

– особи з інвалідністю внаслідок війни;

– родини загиблих захисників.

Також до пільговиків належать:

– діти з багатодітних сімей;

– діти з інвалідністю;

– особи з інвалідністю I та II груп і їхні супроводжувачі;

– постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

– реабілітовані громадяни, які отримали інвалідність внаслідок репресій;

– колишні працівники силових структур;

– правоохоронці під час виконання службових обов’язків.

Це законна гарантія, а не “добра воля” водія.

Чи існують обмеження

Оголошення в салонах маршруток про “два пільгові місця” не мають жодної юридичної сили.

Закон “Про автомобільний транспорт” прямо забороняє відмовляти пільговикам у перевезенні.

Жодних квот або обмежень щодо кількості таких пасажирів не існує.

Якщо є вільне місце – водій зобов’язаний допустити пасажира з посвідченням.

Чому виникають конфлікти

Основна причина – фінансування.

Формально пільги гарантує держава, але компенсації перевізникам часто залежать від місцевих бюджетів.

Коли виплати затримуються, перевізники намагаються перекласти витрати на пасажирів.

Втім, закон підкреслює: пасажир не відповідає за ці фінансові проблеми.

Що робити, якщо вам відмовили

У разі відмови варто діяти послідовно:

– зберігати спокій;

– зафіксувати номер маршрутки, маршрут і дані водія;

– викликати поліцію, оскільки це адміністративне правопорушення;

– подати скаргу до Держпродспоживслужби або місцевої влади.

Для перевізників такі порушення можуть завершитися штрафами або навіть втратою маршруту.

Чи буде цифрова система

У майбутньому систему пільг планують перевести у цифровий формат.

Замість паперових посвідчень можуть запровадити електронний квиток, прив’язаний до банківської картки.

Це дозволить автоматично фіксувати поїздки та уникнути більшості конфліктів.

Таким чином, українцям варто знати: право на безплатний проїзд гарантоване законом, і у випадку порушень його можна і потрібно відстоювати.

