“Пільгових місць немає”: українцям пояснили, як безкоштовно їздити в маршрутках і не платити незаконно

Проніна Анна
В Україні суперечки через безплатний проїзд у маршрутках залишаються поширеним явищем. Попри це, закон чітко визначає: перевізники не мають права відмовляти пільговикам у перевезенні.
Водії не мають права відмовляти у безкоштовному проїзді – але конфлікти тривають щодня
Як повідомляють "Коментарі", про це пишуть на сайті Безоплатної правничої допомоги.
Право на пільговий проїзд мають низка категорій громадян. Серед них:
– учасники бойових дій;
– військовослужбовці строкової служби;
– особи з інвалідністю внаслідок війни;
– родини загиблих захисників.
Також до пільговиків належать:
– діти з багатодітних сімей;
– діти з інвалідністю;
– особи з інвалідністю I та II груп і їхні супроводжувачі;
– постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
– реабілітовані громадяни, які отримали інвалідність внаслідок репресій;
– колишні працівники силових структур;
– правоохоронці під час виконання службових обов’язків.
Це законна гарантія, а не “добра воля” водія.
Оголошення в салонах маршруток про “два пільгові місця” не мають жодної юридичної сили.
Закон “Про автомобільний транспорт” прямо забороняє відмовляти пільговикам у перевезенні.
Жодних квот або обмежень щодо кількості таких пасажирів не існує.
Якщо є вільне місце – водій зобов’язаний допустити пасажира з посвідченням.
Основна причина – фінансування.
Формально пільги гарантує держава, але компенсації перевізникам часто залежать від місцевих бюджетів.
Коли виплати затримуються, перевізники намагаються перекласти витрати на пасажирів.
Втім, закон підкреслює: пасажир не відповідає за ці фінансові проблеми.
У разі відмови варто діяти послідовно:
– зберігати спокій;
– зафіксувати номер маршрутки, маршрут і дані водія;
– викликати поліцію, оскільки це адміністративне правопорушення;
– подати скаргу до Держпродспоживслужби або місцевої влади.
Для перевізників такі порушення можуть завершитися штрафами або навіть втратою маршруту.
У майбутньому систему пільг планують перевести у цифровий формат.
Замість паперових посвідчень можуть запровадити електронний квиток, прив’язаний до банківської картки.
Це дозволить автоматично фіксувати поїздки та уникнути більшості конфліктів.
Таким чином, українцям варто знати: право на безплатний проїзд гарантоване законом, і у випадку порушень його можна і потрібно відстоювати.
