Пенсія без трудової: Рада ухвалила рішення, яке змінює правила гри для українців

Верховна Рада спростила процедуру підтвердження страхового стажу для українців. Відтепер оформити пенсію можна навіть без трудової книжки – головним джерелом інформації стануть електронні реєстри та альтернативні докази.

Втратили документи через війну – тепер стаж можна підтвердити навіть без записів у книжці

Як повідомляють "Коментарі", про це заявили у Верховній Раді України.

Що змінилося

Новий закон підтримали 242 народні депутати.

Його головна мета – допомогти людям, які втратили документи через війну, окупацію або інші обставини.

Тепер трудова книжка більше не є єдиним обов’язковим документом для підтвердження стажу.

Як підтвердити стаж без трудової

Основним джерелом стануть державні електронні реєстри.

Якщо дані про роботу є у системах – вони автоматично враховуються при призначенні пенсії.

У разі відсутності інформації передбачено кілька альтернативних варіантів:

– довідки або архівні документи;

– інші офіційні папери, що підтверджують періоди роботи;

– показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником;

– рішення суду про встановлення факту трудових відносин.

Фактично держава визнає навіть непрямі докази трудового стажу.

Роль Пенсійного фонду

Пенсійний фонд отримує додаткові повноваження та обов’язки.

Якщо у реєстрах немає інформації, установа повинна:

– повідомити про це людину;

– пояснити, як підтвердити стаж;

– допомогти зібрати необхідні документи.

Також важлива новація:

до стажу можуть зарахувати періоди роботи навіть без сплати внесків, якщо роботодавець подавав звітність, але має борги.

Чому це важливо

Нові правила особливо актуальні для тих, хто:

– втратив документи через війну;

– працював неофіційно або в складних умовах;

– не має повного пакета підтверджень стажу.

Рішення фактично відкриває шлях до пенсій для тисяч українців, які раніше не могли довести свій трудовий досвід.

Таким чином, система стає більш гнучкою – держава переходить від формального підходу до реального врахування життєвих обставин громадян.

