Пенсія без трудової: Рада ухвалила рішення, яке змінює правила гри для українців

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Верховна Рада спростила процедуру підтвердження страхового стажу для українців. Відтепер оформити пенсію можна навіть без трудової книжки – головним джерелом інформації стануть електронні реєстри та альтернативні докази.
Втратили документи через війну – тепер стаж можна підтвердити навіть без записів у книжці
Як повідомляють "Коментарі", про це заявили у Верховній Раді України.
Новий закон підтримали 242 народні депутати.
Його головна мета – допомогти людям, які втратили документи через війну, окупацію або інші обставини.
Тепер трудова книжка більше не є єдиним обов’язковим документом для підтвердження стажу.
Основним джерелом стануть державні електронні реєстри.
Якщо дані про роботу є у системах – вони автоматично враховуються при призначенні пенсії.
У разі відсутності інформації передбачено кілька альтернативних варіантів:
– довідки або архівні документи;
– інші офіційні папери, що підтверджують періоди роботи;
– показання щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником;
– рішення суду про встановлення факту трудових відносин.
Фактично держава визнає навіть непрямі докази трудового стажу.
Пенсійний фонд отримує додаткові повноваження та обов’язки.
Якщо у реєстрах немає інформації, установа повинна:
– повідомити про це людину;
– пояснити, як підтвердити стаж;
– допомогти зібрати необхідні документи.
Також важлива новація:
до стажу можуть зарахувати періоди роботи навіть без сплати внесків, якщо роботодавець подавав звітність, але має борги.
Чому це важливо
Нові правила особливо актуальні для тих, хто:
– втратив документи через війну;
– працював неофіційно або в складних умовах;
– не має повного пакета підтверджень стажу.
Рішення фактично відкриває шлях до пенсій для тисяч українців, які раніше не могли довести свій трудовий досвід.
Таким чином, система стає більш гнучкою – держава переходить від формального підходу до реального врахування життєвих обставин громадян.
Як повідомляли раніше "Коментарі", з 8 квітня в Україні розпочався процес виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Програма охоплює широке коло громадян, зокрема пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, а також внутрішньо переміщених осіб та одиноких матерів.