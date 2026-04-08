Виплати по 1500 грн від держави: «Укрпошта» роз’яснила, хто та як отримає допомогу

З 8 квітня в Україні розпочався процес виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1500 гривень. Програма охоплює широке коло громадян, зокрема пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, а також внутрішньо переміщених осіб та одиноких матерів.

В "Укрпошті" наголошують, що процес отримання коштів максимально спрощений і не потребує від громадян жодних додаткових дій чи звернень.

"Якщо ви отримуєте пенсію чи соціальну допомогу через Укрпошту — кошти принесе листоноша або їх видадуть у відділенні разом із основними виплатами", — повідомили у пресслужбі оператора.

Важливою умовою є те, що допомога нараховується за замовчуванням. "Писати заяви чи оформлювати через "Дію" НЕ потрібно. Виплата нараховується автоматично", — підкреслюють у компанії.

Основним критерієм для більшості категорій є розмір доходу: сукупні виплати з усіма надбавками не повинні перевищувати 25 950 грн. Проте існують винятки, для яких доплата надається незалежно від статку. Це стосується захисників України, членів сімей загиблих або зниклих безвісти воїнів, а також ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Варто врахувати, що навіть якщо особа підпадає під кілька критеріїв одночасно, "виплата здійснюється лише один раз".

