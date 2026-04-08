Выплаты по 1500 грн от государства: «Укрпочта» разъяснила, кто и как получит помощь

С 8 апреля в Украине начался процесс выплаты единоразового пособия в размере 1500 гривен. Программа включает широкий круг граждан, в том числе пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи, а также внутренне перемещенных лиц и одиноких матерей.

Юлия Свириденко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

В "Укрпочте" отмечают, что процесс получения средств максимально упрощен и не требует от граждан никаких дополнительных действий или обращений.

"Если вы получаете пенсию или социальную помощь через Укрпочту — средства принесет почтальон или их выдадут в отделении вместе с основными выплатами", — сообщили в пресс-службе оператора.

Важным условием является то, что помощь начисляется по умолчанию. "Писать заявления или оформлять через "Дию" не нужно. Выплата начисляется автоматически", – подчеркивают в компании.

Основным критерием для большинства категорий размер дохода: совокупные выплаты со всеми надбавками не должны превышать 25 950 грн. Однако существуют исключения, для которых доплата предоставляется независимо от состояния. Это касается защитников Украины, членов семей погибших или пропавших без вести воинов, а также ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Следует учесть, что даже если лицо подпадает под несколько критериев одновременно, "выплата производится только один раз".

В Раде раскритиковали такое решение, ведь на решение других, более неотложных проблем, средств не хватает.