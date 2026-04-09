Пенсия без трудовой: Рада приняла решение, изменяющее правила игры для украинцев

Верховная Рада упростила процедуру подтверждения страхового стажа для украинцев. Теперь оформить пенсию можно даже без трудовой книги – главным источником информации станут электронные реестры и альтернативные доказательства.

Потеряли документы из-за войны – теперь стаж можно подтвердить даже без записей в книге

Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в Верховной Раде Украины.

Что изменилось

Новый закон поддержали 242 народных депутата .

Его главная цель – помочь людям, потерявшим документы из-за войны, оккупации или других обстоятельств.

Теперь трудовая книжка больше не является единственным обязательным документом для подтверждения стажа.

Как подтвердить стаж без трудовой

Основным источником станут государственные электронные реестры.

Если данные о работе есть в системах, они автоматически учитываются при назначении пенсии.

При отсутствии информации предусмотрено несколько альтернативных вариантов:

– справки или архивные документы;

– другие официальные бумаги, подтверждающие периоды работы;

– показания не менее двух свидетелей , работавших вместе с заявителем;

– решение суда об установлении факта трудовых отношений.

Фактически государство признает даже косвенные доказательства трудового стажа.

Роль Пенсионного фонда

Пенсионный фонд получает дополнительные возможности и обязанности.

Если в реестрах нет информации, учреждение должно:

– сообщить об этом человеку;

– объяснить, как подтвердить стаж;

– помочь собрать необходимые документы.

Также важно новшество:

в стаж могут отнести периоды работы даже без уплаты взносов , если работодатель подавал отчетность, но имеет долги.

Почему это важно

Новые правила особенно актуальны для тех, кто:

– потерял документы из-за войны;

– работал неофициально или в сложных условиях;

– нет полного пакета подтверждений стажа.

Решение фактически открывает путь к пенсиям тысяч украинцев, которые раньше не могли доказать свой трудовой опыт.

Таким образом, система становится более гибкой – государство переходит от формального подхода к реальному учету жизненных обстоятельств граждан.

