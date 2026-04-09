Пенсия без трудовой: Рада приняла решение, изменяющее правила игры для украинцев

Проніна Анна
Верховная Рада упростила процедуру подтверждения страхового стажа для украинцев. Теперь оформить пенсию можно даже без трудовой книги – главным источником информации станут электронные реестры и альтернативные доказательства.
Потеряли документы из-за войны – теперь стаж можно подтвердить даже без записей в книге
Как сообщают "Комментарии", об этом заявили в Верховной Раде Украины.
Новый закон поддержали 242 народных депутата .
Его главная цель – помочь людям, потерявшим документы из-за войны, оккупации или других обстоятельств.
Теперь трудовая книжка больше не является единственным обязательным документом для подтверждения стажа.
Основным источником станут государственные электронные реестры.
Если данные о работе есть в системах, они автоматически учитываются при назначении пенсии.
При отсутствии информации предусмотрено несколько альтернативных вариантов:
– справки или архивные документы;
– другие официальные бумаги, подтверждающие периоды работы;
– показания не менее двух свидетелей , работавших вместе с заявителем;
– решение суда об установлении факта трудовых отношений.
Фактически государство признает даже косвенные доказательства трудового стажа.
Пенсионный фонд получает дополнительные возможности и обязанности.
Если в реестрах нет информации, учреждение должно:
– сообщить об этом человеку;
– объяснить, как подтвердить стаж;
– помочь собрать необходимые документы.
Также важно новшество:
в стаж могут отнести периоды работы даже без уплаты взносов , если работодатель подавал отчетность, но имеет долги.
Почему это важно
Новые правила особенно актуальны для тех, кто:
– потерял документы из-за войны;
– работал неофициально или в сложных условиях;
– нет полного пакета подтверждений стажа.
Решение фактически открывает путь к пенсиям тысяч украинцев, которые раньше не могли доказать свой трудовой опыт.
Таким образом, система становится более гибкой – государство переходит от формального подхода к реальному учету жизненных обстоятельств граждан.
