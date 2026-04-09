"Льготных мест нет": украинцам объяснили, как бесплатно ездить в маршрутках и не платить незаконно

Проніна Анна
В Украине споры из-за бесплатного проезда в маршрутках остаются распространенным явлением. Тем не менее, закон четко определяет: перевозчики не имеют права отказывать льготникам в перевозке.
Водители не имеют права отказывать в бесплатном проезде – но конфликты продолжаются каждый день
Как сообщают "Комментарии", об этом пишут на сайте Бесплатной юридической помощи.
Право на льготный проезд имеет ряд категорий граждан. Среди них:
– участники боевых действий;
– военнослужащие срочной службы;
– лица с инвалидностью в результате войны;
– семьи погибших защитников.
Также к льготникам относятся:
– дети из многодетных семей;
– дети с инвалидностью;
– лица с инвалидностью I и II групп и их сопровождающие;
– пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
– реабилитированные граждане, получившие инвалидность в результате репрессий;
– бывшие работники силовых структур;
– правоохранители при исполнении служебных обязанностей.
Это законная гарантия, а не "добрая воля" водителя.
Объявления в салонах маршруток о "двух льготных местах" не имеют никакой юридической силы.
Закон "Об автомобильном транспорте" прямо запрещает отказывать льготникам в перевозке.
Никаких квот или ограничений по количеству таких пассажиров не существует.
Если есть свободное место – водитель обязан допустить пассажира с удостоверением.
Основная причина – финансирование.
Формально льготы гарантирует государство, но компенсации перевозчикам зачастую зависят от местных бюджетов.
Когда выплаты задерживаются, перевозчики пытаются перевести расходы на пассажиров.
Впрочем, закон подчеркивает: пассажир не отвечает за эти финансовые проблемы.
В случае отказа следует действовать последовательно:
– сохранять спокойствие;
– зафиксировать номер маршрутки, маршрут и данные водителя;
– вызвать полицию, поскольку это административное правонарушение;
– подать жалобу в Госпродпотребслужбу или местные власти.
Для перевозчиков такие нарушения могут завершиться штрафами или даже потерей маршрута.
В будущем систему льгот планируется перевести в цифровой формат.
Вместо бумажных удостоверений могут ввести электронный билет, привязанный к банковской карте.
Это позволит автоматически фиксировать поездки и избежать большинства конфликтов.
Таким образом, украинцам следует знать: право на бесплатный проезд гарантировано законом, и в случае нарушений его можно и нужно отстаивать.
