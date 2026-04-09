"Льготных мест нет": украинцам объяснили, как бесплатно ездить в маршрутках и не платить незаконно

В Украине споры из-за бесплатного проезда в маршрутках остаются распространенным явлением. Тем не менее, закон четко определяет: перевозчики не имеют права отказывать льготникам в перевозке.

Водители не имеют права отказывать в бесплатном проезде – но конфликты продолжаются каждый день

Как сообщают "Комментарии", об этом пишут на сайте Бесплатной юридической помощи.

Кто имеет право на бесплатный проезд

Право на льготный проезд имеет ряд категорий граждан. Среди них:

– участники боевых действий;

– военнослужащие срочной службы;

– лица с инвалидностью в результате войны;

– семьи погибших защитников.

Также к льготникам относятся:

– дети из многодетных семей;

– дети с инвалидностью;

– лица с инвалидностью I и II групп и их сопровождающие;

– пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

– реабилитированные граждане, получившие инвалидность в результате репрессий;

– бывшие работники силовых структур;

– правоохранители при исполнении служебных обязанностей.

Это законная гарантия, а не "добрая воля" водителя.

Существуют ли ограничения

Объявления в салонах маршруток о "двух льготных местах" не имеют никакой юридической силы.

Закон "Об автомобильном транспорте" прямо запрещает отказывать льготникам в перевозке.

Никаких квот или ограничений по количеству таких пассажиров не существует.

Если есть свободное место – водитель обязан допустить пассажира с удостоверением.

Почему возникают конфликты

Основная причина – финансирование.

Формально льготы гарантирует государство, но компенсации перевозчикам зачастую зависят от местных бюджетов.

Когда выплаты задерживаются, перевозчики пытаются перевести расходы на пассажиров.

Впрочем, закон подчеркивает: пассажир не отвечает за эти финансовые проблемы.

Что делать, если вам отказали

В случае отказа следует действовать последовательно:

– сохранять спокойствие;

– зафиксировать номер маршрутки, маршрут и данные водителя;

– вызвать полицию, поскольку это административное правонарушение;

– подать жалобу в Госпродпотребслужбу или местные власти.

Для перевозчиков такие нарушения могут завершиться штрафами или даже потерей маршрута.

Будет ли цифровая система

В будущем систему льгот планируется перевести в цифровой формат.

Вместо бумажных удостоверений могут ввести электронный билет, привязанный к банковской карте.

Это позволит автоматически фиксировать поездки и избежать большинства конфликтов.

Таким образом, украинцам следует знать: право на бесплатный проезд гарантировано законом, и в случае нарушений его можно и нужно отстаивать.

