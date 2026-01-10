logo_ukra

Пільги формально є, але гроші все одно вимагають: що насправді відбувається з проїздом для пенсіонерів у січні 2026 року
Пільги формально є, але гроші все одно вимагають: що насправді відбувається з проїздом для пенсіонерів у січні 2026 року

Держава пільги не скасовувала, але на місцях правила змінюють так швидко, що літні люди дізнаються про це вже у салоні транспорту.

10 січня 2026, 18:17
Проніна Анна

У 2026 році українські пенсіонери масово стикаються з новою реальністю: безкоштовний проїзд більше не є гарантованим, навіть якщо посвідчення в кишені. Формально пільги залишилися, але місцева влада та приватні перевізники дедалі частіше вводять обмеження, які боляче б’ють по найбільш уразливих. Про це пише "Час Дій".

Пільги формально є, але гроші все одно вимагають: що насправді відбувається з проїздом для пенсіонерів у січні 2026 року

Пільги на проїзд для пенсіонерів скасували?

Повного загальнонаціонального скасування немає. Проте дефіцит місцевих бюджетів і війна за виживання транспортників призвели до того, що правила гри змінилися майже в кожному регіоні.

Приватні маршрутки: пільга, якої “не бачать”

Найгостріша ситуація — у приватних автобусах і приміських маршрутах. Саме тут пенсіонерам найчастіше кажуть просту фразу:
"Пільги не діють — платіть".

Перевізники пояснюють це так:

  • компенсації з бюджетів надходять із затримками або не надходять взагалі

  • пальне, ремонт і запчастини подорожчали

  • безкоштовні перевезення роблять рейси збитковими

У результаті в багатьох громадах пенсіонери оплачують проїзд нарівні з усіма, особливо на міжселищних і приміських напрямках.

Комунальний транспорт: безкоштовно, але не завжди

У трамваях і тролейбусах ситуація спокійніша, але й тут з’явилися нові обмеження, про які знають не всі.

Найпоширеніші правила 2026 року:

  • пільговий проїзд лише у непікові години — зазвичай з 10:00 до 16:00

  • електронна картка мешканця замість паперового посвідчення

  • обмеження кількості поїздок — 30–60 на місяць, далі за гроші

Якщо карту не провалідовано — поїздка автоматично вважається неоплаченою.

Чому в одному місті безкоштовно, а в іншому — ні

Після децентралізації пільги на проїзд — це відповідальність місцевої влади, а не Кабміну. Саме тому:

  • у одній громаді пенсіонер їздить безкоштовно скрізь

  • у сусідній — лише в тролейбусі

  • а за кілька кілометрів — платить у всіх маршрутках

Чиновники дедалі частіше говорять про монетизацію пільг — коли людині нараховують фіксовану суму грошей, а вона сама вирішує, як її витратити.

Як пенсіонерам не потрапити в конфлікт

Юристи радять діяти прагматично, щоб не сваритися з водіями й контролерами:

  • перевіряйте рішення своєї ОТГ на сайті місцевої ради

  • звертайте увагу на оголошення та наклейки в салоні

  • завжди майте при собі посвідчення та електронну картку

  • якщо вимагають оплату — уточнюйте підстави, а не сперечайтеся емоційно

У січні 2026 року пільги для пенсіонерів формально збережені, але реально працюють не всюди і не завжди. Епоха “сіли й поїхали безкоштовно” поступово змінюється жорсткою, лімітованою та адресною системою, до якої літнім людям доводиться пристосовуватися вже зараз.

