Льготы формально есть, но деньги все равно требуют: что происходит с проездом для пенсионеров в январе 2026 года

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В 2026 году украинские пенсионеры массово сталкиваются с новой реальностью: бесплатный проезд больше не гарантирован , даже если удостоверение в кармане. Формально льготы остались, но местные власти и частные перевозчики все чаще вводят ограничения , которые больно избивают по наиболее уязвимым. Об этом пишет "Время Действий".
Льготы на проезд для пенсионеров отменили?
Полной общенациональной отмены нет. Тем не менее , дефицит местных бюджетов и война за выживание транспортников привели к тому, что правила игры изменились почти в каждом регионе.
Самая острая ситуация – в частных автобусах и пригородных маршрутах . Именно здесь пенсионерам чаще всего говорят простую фразу:
"Льготы бездействуют — платите" .
Перевозчики объясняют это так:
компенсации из бюджетов поступают с задержками или не поступают вообще
горючее, ремонт и запчасти подорожали
бесплатные перевозки делают рейсы убыточными
В результате во многих общинах пенсионеры оплачивают проезд наравне со всеми , особенно на межпоселковых и пригородных направлениях.
В трамваях и троллейбусах ситуация более спокойная, но и здесь появились новые ограничения , о которых знают не все.
Самые распространенные правила 2026:
льготный проезд только в непиковые часы — обычно с 10:00 до 16:00
электронная карточка жителя вместо бумажного удостоверения
ограничение количества поездок — 30–60 в месяц, далее денег
Если карта не провалидирована — поездка автоматически считается неоплаченной.
После децентрализации льготы на проезд – это ответственность местных властей , а не Кабмина. Именно поэтому:
в одной общине пенсионер ездит бесплатно везде
в соседней — только в троллейбусе
а через несколько километров — платит во всех маршрутках
Чиновники все чаще говорят о монетизации льгот — когда человеку насчитывают фиксированную сумму денег, а он сам решает, как его потратить.
Юристы советуют действовать прагматично, чтобы не ссориться с водителями и контролерами:
проверяйте решение своей ОТГ на сайте местного совета
обращайте внимание на объявления и наклейки в салоне
всегда имейте при себе удостоверение и электронную карту
если требуют оплату – уточняйте основания , а не спорьте эмоционально
В январе 2026 года льготы для пенсионеров формально сохранены , но реально работают не везде и не всегда . Эпоха "сели и уехали бесплатно" постепенно сменяется жесткой, лимитированной и адресной системой , к которой пожилым людям приходится приспосабливаться уже сейчас.
Читайте также в "Комментариях", что в Киеве введено аварийное отключение электроэнергии.