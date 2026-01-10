logo

Льготы формально есть, но деньги все равно требуют: что происходит с проездом для пенсионеров в январе 2026 года

Государство льготы не отменяло, но на местах правила сменяют так быстро, что пожилые люди узнают об этом уже в салоне транспорта.

10 января 2026, 18:17
В 2026 году украинские пенсионеры массово сталкиваются с новой реальностью: бесплатный проезд больше не гарантирован , даже если удостоверение в кармане. Формально льготы остались, но местные власти и частные перевозчики все чаще вводят ограничения , которые больно избивают по наиболее уязвимым. Об этом пишет "Время Действий".

Льготы на проезд для пенсионеров отменили?

Полной общенациональной отмены нет. Тем не менее , дефицит местных бюджетов и война за выживание транспортников привели к тому, что правила игры изменились почти в каждом регионе.

Частные маршрутки: льгота, которую "не видят"

Самая острая ситуация – в частных автобусах и пригородных маршрутах . Именно здесь пенсионерам чаще всего говорят простую фразу:
"Льготы бездействуют — платите" .

Перевозчики объясняют это так:

  • компенсации из бюджетов поступают с задержками или не поступают вообще

  • горючее, ремонт и запчасти подорожали

  • бесплатные перевозки делают рейсы убыточными

В результате во многих общинах пенсионеры оплачивают проезд наравне со всеми , особенно на межпоселковых и пригородных направлениях.

Коммунальный транспорт: бесплатно, но не всегда

В трамваях и троллейбусах ситуация более спокойная, но и здесь появились новые ограничения , о которых знают не все.

Самые распространенные правила 2026:

  • льготный проезд только в непиковые часы — обычно с 10:00 до 16:00

  • электронная карточка жителя вместо бумажного удостоверения

  • ограничение количества поездок — 30–60 в месяц, далее денег

Если карта не провалидирована — поездка автоматически считается неоплаченной.

Почему в одном городе бесплатно, а в другом нет

После децентрализации льготы на проезд – это ответственность местных властей , а не Кабмина. Именно поэтому:

  • в одной общине пенсионер ездит бесплатно везде

  • в соседней — только в троллейбусе

  • а через несколько километров — платит во всех маршрутках

Чиновники все чаще говорят о монетизации льгот — когда человеку насчитывают фиксированную сумму денег, а он сам решает, как его потратить.

Как пенсионерам не попасть в конфликт

Юристы советуют действовать прагматично, чтобы не ссориться с водителями и контролерами:

  • проверяйте решение своей ОТГ на сайте местного совета

  • обращайте внимание на объявления и наклейки в салоне

  • всегда имейте при себе удостоверение и электронную карту

  • если требуют оплату – уточняйте основания , а не спорьте эмоционально

В январе 2026 года льготы для пенсионеров формально сохранены , но реально работают не везде и не всегда . Эпоха "сели и уехали бесплатно" постепенно сменяется жесткой, лимитированной и адресной системой , к которой пожилым людям приходится приспосабливаться уже сейчас.

