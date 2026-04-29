Пенсія під загрозою: українці масово втрачають роки стажу за період навчання та служби в армії

Тисячі українців, які готуються оформлювати пенсію, стикаються з несподіваною проблемою – частина їхнього трудового стажу просто “зникає”. Йдеться про роки, які здавалися очевидними: навчання, служба в армії або робота, зафіксована ще в радянських документах. У результаті люди отримують менші виплати або змушені доводити свій стаж роками.

Українцям зарахують навчання до стажу лише за однієї умови: експертка дала пояснення

Як повідомляють "Коментарі", про це журналістам повідомляє адвокатка Оксана Воробей пояснює: усе залежить від чітких правил, за якими держава визначає, які періоди враховуються при призначенні пенсії.

Коли навчання не зараховують

Одне з найпоширеніших питань – період навчання. До 1 січня 2004 року денне навчання у вишах, технікумах і ПТУ автоматично включалося до трудового стажу. Проте після цієї дати ситуація кардинально змінилася.

Студенти не сплачують ЄСВ, а отже їхній період навчання більше не враховується як страховий стаж. Саме це стає несподіванкою для багатьох українців, які розраховували на ці роки.

Окрему складність становлять документи радянського періоду. Через помилки в трудових книжках – наприклад, неправильне написання прізвища – Пенсійний фонд може відмовити у зарахуванні стажу. У таких випадках людям часто доводиться звертатися до суду, щоб довести очевидні факти.

Як підтверджується служба в армії

Строкова служба входить до страхового стажу, але її потрібно підтвердити документально. Основними доказами є військовий квиток або довідка з територіального центру комплектування чи військової частини.

Без належних документів навіть служба в армії може не бути врахована, що також стає неприємним сюрпризом для громадян.

Які документи потрібні

Для підтвердження стажу ключовим документом залишається трудова книжка. Якщо записів немає або вони зроблені з помилками, необхідно надати диплом або довідку з навчального закладу.

Якщо ж навчальний заклад ліквідований, документи потрібно отримувати через архів. Це може значно ускладнити процес і затягнути оформлення пенсії.

Коли виявляється проблема

Найчастіше люди дізнаються про нестачу стажу вже після подання документів. Пенсійний фонд формує офіційне повідомлення, де зазначено, які періоди враховані.

Саме тоді стає очевидно, що частина життя не потрапила до розрахунку. У такій ситуації юристи радять не зволікати – потрібно звернутися до Пенсійного фонду з оригіналами документів і подати заяву на перегляд.

Чому це важливо

Навіть кілька “втрачених” років можуть суттєво вплинути на розмір пенсії або право на її отримання. Тому експерти радять заздалегідь перевіряти свій стаж і збирати всі необхідні підтвердження.

