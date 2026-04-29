Пенсия под угрозой: украинцы массово теряют годы стажа за период обучения и службы в армии

Тысячи украинцев, которые готовятся оформлять пенсию, сталкиваются с неожиданной проблемой – часть их трудового стажа просто исчезает. Речь идет о годах, которые казались очевидными: обучение, служба в армии или работа, зафиксированная еще в советских документах. В результате люди получают меньшие выплаты или вынуждены доказывать свой стаж годами .

Украинцам отнесут обучение в стаж только при одном условии: экспертка дала объяснение

Как сообщают "Комментарии", об этом журналистам сообщает адвокат Оксана Воробей объясняет: все зависит от четких правил, по которым государство определяет, какие периоды учитываются при назначении пенсии.

Когда обучение не засчитывают

Один из самых распространенных вопросов – период обучения. До 1 января 2004 года дневное обучение в вузах, техникумах и ПТУ автоматически включалось в трудовой стаж. Однако после этой даты ситуация кардинально поменялась.

Студенты не платят ЕСВ, а значит, их период обучения больше не учитывается как страховой стаж . Именно это становится неожиданностью для многих украинцев, рассчитывавших на эти годы.

Особую сложность составляют документы советского периода. Из-за ошибок в трудовых книжках – например, неправильное написание фамилии – Пенсионный фонд может отказать в зачислении стажа. В таких случаях людям часто приходится обращаться в суд, чтобы доказать очевидные факты .

Как подтверждается служба в армии

Срочная служба входит в страховой стаж, но ее нужно подтвердить документально. Основными доказательствами есть военный билет или справка из территориального центра комплектования или воинской части.

Без надлежащих документов даже служба в армии может не учитываться , что также становится неприятным сюрпризом для граждан.

Какие документы нужны

Для подтверждения стажа ключевым документом остается трудовая книжка. Если записей нет или они сделаны с ошибками, необходимо предоставить диплом или справку из учебного заведения.

Если учебное заведение ликвидировано, документы нужно получать через архив. Это может значительно усложнить процесс и затянуть оформление пенсии .

Когда обнаруживается проблема

Чаще люди узнают о нехватке стажа уже после подачи документов. Пенсионный фонд формирует официальное уведомление, где указано, какие периоды учтены.

В это время становится очевидно, что часть жизни не попала в расчет. В такой ситуации юристы советуют не медлить – нужно обратиться в Пенсионный фонд с оригиналами документов и подать заявление на пересмотр .

Почему это важно

Даже несколько потерянных лет могут существенно повлиять на размер пенсии или право на ее получение. Потому эксперты советуют заранее проверять свой стаж и собирать все необходимые подтверждения.

