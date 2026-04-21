Пенсія “під питанням”: українцям радять терміново перевірити стаж – це займає 5 хвилин

В Україні контроль за страховим стажем повністю перейшов у цифровий формат, і у 2026 році це стало особливо актуальним. Вимоги до кількості відпрацьованих років знову зросли, тому перевірка своїх даних у реєстрах – уже не формальність, а необхідність для кожного.

Як дізнатися, чи вистачає років для пенсії у 2026 році: інструкція через «Дію»

Нові вимоги до стажу: що змінилося

У 2026 році для виходу на пенсію діють чіткі пороги, які залежать від віку:

У 60 років – потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу

У 63 роки – достатньо від 23 років стажу

У 65 років – мінімальний поріг становить 15 років

Якщо навіть у 65 років людина не має необхідного стажу, вона не зможе отримувати повноцінну пенсію та розраховуватиме лише на державну соціальну допомогу.

Як перевірити стаж за 5 хвилин

Сьогодні це можна зробити дистанційно через застосунок "Дія", без черг і візитів до держустанов.

Алгоритм максимально простий:

Авторизуватися у застосунку через BankID або FaceID

Перейти у розділ "Сервіси"

Обрати вкладку "Довідки"

Натиснути "Довідка ОК-5" або "ОК-7"

Натиснути "Замовити"

Документ формується автоматично за кілька хвилин і з’являється у розділі отриманих файлів, де його можна завантажити у PDF.

ОК-5 чи ОК-7: у чому різниця

Довідка ОК-5 – ключовий документ для майбутньої пенсії. Вона містить інформацію про стаж із 2000 року, зарплату та всі нарахування. Саме на її основі визначається розмір пенсії.

Довідка ОК-7 показує дані з 2011 року і використовується переважно для лікарняних, допомоги по безробіттю та інших соціальних виплат.

Альтернатива "Дії": ще один спосіб

Перевірити стаж можна і через портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет за допомогою електронного підпису або через систему ID.GOV.UA.

Там доступна повна електронна трудова книжка, а також можливість подати заяву на пенсію онлайн.

Чому стаж може “зникнути”

Важливий нюанс: до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, коли за працівника сплачувався ЄСВ.

Якщо роботодавець не платив внески або людина працювала неофіційно, цей час просто не враховується. Саме тому фахівці радять перевіряти свої дані щонайменше раз на кілька місяців.

Навіть одна помилка або борг роботодавця можуть вплинути на майбутню пенсію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Україні продовжують посилювати вимоги до виходу на пенсію. Вже з 2027 року мінімальний страховий стаж для оформлення пенсії у 60 років зросте з 33 до 34 років. Це означає, що частина українців не зможе вчасно вийти на заслужений відпочинок і буде змушена працювати довше.