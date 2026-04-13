Пенсія віддаляється: українцям підвищують вимоги до стажу

В Україні продовжують посилювати вимоги до виходу на пенсію. Вже з 2027 року мінімальний страховий стаж для оформлення пенсії у 60 років зросте з 33 до 34 років. Це означає, що частина українців не зможе вчасно вийти на заслужений відпочинок і буде змушена працювати довше.

Наразі пенсійний вік напряму залежить від накопиченого стажу. Існує три варіанти: у 60, 63 або 65 років. Більшість громадян виходять на пенсію саме у 60 років, однак для цього потрібно мати достатню кількість років страхового стажу.

За чинними правилами, гарантовано оформити пенсію у 60 років можна за наявності не менше 35 років стажу. Якщо ж стажу менше, доведеться чекати до 63 або навіть 65 років. При цьому для виходу у 65 років достатньо мати мінімум 15 років стажу.

Водночас держава поступово підвищує вимоги. Уже з 2028 року з’явиться можливість виходу на пенсію незалежно від віку, але лише за умови наявності 40 років стажу, що для більшості українців є малореалістичним сценарієм.

Перевірити свій страховий стаж можна через Пенсійний фонд України – в особистому кабінеті доступна інформація щонайменше з 2004 року. Дані за попередні періоди доведеться підтверджувати документами, зокрема трудовою книжкою чи дипломом.

У разі нестачі стажу його можна докупити, як за минулі роки, так і на майбутнє. Мінімальний страховий внесок з 2026 року становитиме 1902,34 грн на місяць.

Таким чином, пенсійна система стає дедалі жорсткішою: українцям уже зараз варто уважно перевіряти свій стаж, аби не втратити можливість вийти на пенсію вчасно.

