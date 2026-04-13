Пенсия отдаляется: украинцам повышают требования к стажу

В Украине продолжают ужесточать требования к выходу на пенсию. Уже с 2027 года минимальный страховой стаж для оформления пенсии в 60 лет вырастет с 33 до 34 лет. Это значит, что часть украинцев не сможет вовремя выйти на заслуженный отдых и вынуждена будет работать дольше.

В настоящее время пенсионный возраст напрямую зависит от накопленного стажа. Существует три варианта: в 60, 63 или 65 лет. Большинство граждан уходят на пенсию именно в 60 лет, однако для этого нужно иметь достаточное количество лет страхового стажа.

По действующим правилам гарантированно оформить пенсию в 60 лет можно при наличии не менее 35 лет стажа. Если же стажа меньше, придется ждать до 63 или даже 65 лет. При этом для выхода в 65 лет достаточно иметь минимум 15 лет стажа.

В то же время, государство постепенно повышает требования. Уже с 2028 года появится возможность выхода на пенсию независимо от возраста, но только при наличии 40 лет стажа, что для большинства украинцев является малореалистичным сценарием.

Проверить свой страховой стаж можно через Пенсионный фонд Украины – в личном кабинете доступна информация, по меньшей мере, с 2004 года. Данные за предыдущие периоды придется подтверждать документами, в частности, трудовой книжкой или дипломом.

В случае нехватки стажа его можно докупить как за прошлые годы, так и на будущее. Минимальный страховой взнос с 2026 года составит 1902,34 грн. в месяц.

Таким образом, пенсионная система становится все более жесткой: украинцам уже сейчас следует внимательно проверять свой стаж, чтобы не упустить возможность выйти на пенсию вовремя.

