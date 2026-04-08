Пенсії без “стелі”: у Раді готують радикальний перегляд виплат

У Верховній Раді ініціювали зміни, які можуть кардинально змінити правила нарахування пенсій для військових та силовиків. Йдеться про законопроєкт №15090-1, зареєстрований 24 березня, що передбачає перегляд чинної системи обчислення виплат.

Документ пропонує внести зміни до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Ключова новація — повна заборона застосування понижувальних коефіцієнтів під час нарахування та перерахунку пенсій. Це стосується як військових із вислугою років, так і тих, хто отримав інвалідність під час служби, а також інших представників сектору безпеки й оборони та членів їхніх сімей.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування максимального обмеження пенсій. Автори ініціативи наголошують: нові правила мають діяти для всіх перерахунків незалежно від дати звільнення зі служби. Мета — припинити практику “урізання” виплат, яка викликає дедалі більше критики.

Втім, наразі документ лише передано на розгляд профільного комітету, а чинні обмеження залишаються в силі. Відповідно до постанови уряду, у 2026 році діє ліміт: максимальна пенсія не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних – 25 950 грн.

При цьому базова частина пенсії виплачується повністю, а скорочення стосується лише суми понад встановлений поріг. Для таких виплат застосовуються понижувальні коефіцієнти залежно від розміру перевищення.

Водночас низка категорій, зокрема учасники бойових дій та родини загиблих військових, не підпадають під ці обмеження.

Очікується, що дискусія навколо законопроєкту загостриться вже найближчим часом, адже йдеться не лише про соціальну справедливість, а й про значне навантаження на бюджет.

