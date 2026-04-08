logo_ukra

BTC/USD

71691

ETH/USD

2249.64

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Пенсії без “стелі”: у Раді готують радикальний перегляд виплат
commentss НОВИНИ Всі новини

Пенсії без “стелі”: у Раді готують радикальний перегляд виплат

Депутати хочуть скасувати обмеження та понижувальні коефіцієнти: уряд поки тримає жорсткі ліміти

8 квітня 2026, 11:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Верховній Раді ініціювали зміни, які можуть кардинально змінити правила нарахування пенсій для військових та силовиків. Йдеться про законопроєкт №15090-1, зареєстрований 24 березня, що передбачає перегляд чинної системи обчислення виплат.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Документ пропонує внести зміни до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Ключова новація — повна заборона застосування понижувальних коефіцієнтів під час нарахування та перерахунку пенсій. Це стосується як військових із вислугою років, так і тих, хто отримав інвалідність під час служби, а також інших представників сектору безпеки й оборони та членів їхніх сімей.

Крім того, законопроєкт передбачає скасування максимального обмеження пенсій. Автори ініціативи наголошують: нові правила мають діяти для всіх перерахунків незалежно від дати звільнення зі служби. Мета — припинити практику “урізання” виплат, яка викликає дедалі більше критики.

Втім, наразі документ лише передано на розгляд профільного комітету, а чинні обмеження залишаються в силі. Відповідно до постанови уряду, у 2026 році діє ліміт: максимальна пенсія не може перевищувати десятикратний прожитковий мінімум для непрацездатних – 25 950 грн.

При цьому базова частина пенсії виплачується повністю, а скорочення стосується лише суми понад встановлений поріг. Для таких виплат застосовуються понижувальні коефіцієнти залежно від розміру перевищення.

Водночас низка категорій, зокрема учасники бойових дій та родини загиблих військових, не підпадають під ці обмеження.

Очікується, що дискусія навколо законопроєкту загостриться вже найближчим часом, адже йдеться не лише про соціальну справедливість, а й про значне навантаження на бюджет.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у більшості європейських країн державні пенсії не завжди дозволяють повністю покрити витрати на життя. Про це свідчить дослідження компанії Moorepay, яке порівняло рівень середніх пенсій з базовими витратами громадян у 39 країнах Європи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69745
Теги:

Новини

Всі новини