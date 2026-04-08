Пенсии без потолка: в Раде готовят радикальный пересмотр выплат

В Верховной Раде инициировали изменения, которые могут кардинально изменить правила начисления пенсий для военных и силовиков. Речь идет о законопроекте №15090-1, зарегистрированном 24 марта, предусматривающем пересмотр действующей системы исчисления выплат.

Документ предлагает внести изменения в закон о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Ключевое новшество — полный запрет на применение понижающих коэффициентов при начислении и перерасчете пенсий. Это касается как военных с выслугой лет, так и тех, кто получил инвалидность во время службы, а также других представителей сектора безопасности и обороны и членов их семей.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену максимального ограничения пенсий. Авторы инициативы отмечают: новые правила должны действовать для всех перерасчетов независимо от даты увольнения со службы. Цель — прекратить практику урезания выплат, которая вызывает все больше критики.

Впрочем, документ только передан на рассмотрение профильного комитета, а действующие ограничения остаются в силе. Согласно постановлению правительства, в 2026 году действует предел: максимальная пенсия не может превышать десятикратный прожиточный минимум для нетрудоспособных – 25 950 грн.

При этом базовая часть пенсии выплачивается полностью, а сокращение касается только суммы сверх установленного порога. Для таких выплат применяются понижающие коэффициенты в зависимости от размера превышения.

В то же время, ряд категорий, в том числе участники боевых действий и семьи погибших военных, не подпадают под эти ограничения.

Ожидается, что дискуссия вокруг законопроекта обострится уже в ближайшее время, поскольку речь идет не только о социальной справедливости, но и о значительной нагрузке на бюджет.

Читайте на портале "Комментарии" — в большинстве европейских стран государственные пенсии не всегда позволяют полностью покрыть расходы на жизнь. Об этом свидетельствует исследование компании Moorepay, сравнившее уровень средних пенсий с базовыми расходами граждан в 39 странах Европы.



