Пенсия "под вопросом": украинцам советуют срочно проверить стаж – это занимает 5 минут

В Украине контроль за страховым стажем полностью перешел в цифровой формат и в 2026 году это стало особенно актуальным. Требования к количеству отработанных лет снова возросли, поэтому проверка своих данных в реестрах уже не формальность, а необходимость для каждого.

Как узнать, хватает ли лет для пенсии в 2026 году: инструкция через «Действие»

Новые требования к стажу: что изменилось

В 2026 году для выхода на пенсию действуют четкие пороги, зависящие от возраста:

В 60 лет – требуется не менее 33 лет страхового стажа

В 63 года – достаточно от 23 лет стажа

В 65 лет – минимальный порог составляет 15 лет

Если даже в 65 лет у человека нет необходимого стажа, он не сможет получать полноценную пенсию и будет рассчитывать только на государственную социальную помощь.

Как проверить стаж за 5 минут

Сегодня это можно сделать дистанционно через приложение "Действие", без очередей и визитов в госучреждения.

Алгоритм максимально прост:

Авторизироваться в приложении через BankID или FaceID

Перейти в раздел "Сервисы"

Выбрать вкладку "Справки"

Щелкните "Справка ОК-5" или "ОК-7"

Нажмите "Заказать"

Документ формируется автоматически через несколько минут и появляется в разделе полученных файлов, где его можно загрузить в PDF.

ОК-5 или ОК-7: в чем разница

ОК-5 – ключевой документ для будущей пенсии. Она содержит информацию о стаже с 2000 года, зарплате и всех начислениях. Именно на ее основе определяется размер пенсии.

Справка ОК-7 показывает данные с 2011 года и используется преимущественно для больничных, пособий по безработице и другим социальным выплатам.

Альтернатива "Действия": еще один способ

Проверить стаж можно через портал Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно зайти в личный кабинет посредством электронной подписи или через систему ID.GOV.UA.

Там доступна полная электронная трудовая книжка, а также возможность подать заявление на пенсию онлайн.

Почему стаж может "исчезнуть"

Важный нюанс: в страховой стаж относят только те периоды, когда за работника уплачивался ЕСВ.

Если работодатель не платил взносы или человек работал неофициально, это время просто не учитывается. Именно поэтому специалисты советуют проверять свои данные как минимум раз в несколько месяцев.

Даже одна ошибка или долг работодателя могут повлиять на будущую пенсию.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Украине продолжают ужесточать требования к выходу на пенсию. Уже с 2027 года минимальный страховой стаж для оформления пенсии в 60 лет вырастет с 33 до 34 лет. Это значит, что часть украинцев не сможет вовремя выйти на заслуженный отдых и вынуждена будет работать дольше.