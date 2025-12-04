Пенсіонерам із почесним статусом донора нараховують надбавку: як отримати доплату

Рубрики
У Пенсійному фонді України нагадали про доплату до пенсії, на яку мають право громадяни зі статусом Почесного донора України. Йдеться про щомісячну надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, повідомляє ПФУ.
Деяким пенсіонерам додадуть до пенсії 300 гривень
Станом на кінець 2025 року прожитковий мінімум становить 2920 гривень. Відповідно, пенсіонери-донори отримують надбавку у 292 грн щомісяця. У разі ухвалення нового бюджету на 2026 рік, ця сума зросте до 320 гривень, адже заплановано підвищення прожиткового мінімуму до 3209 грн.
Хто має право на статус Почесного донора України:
Це звання присвоюється тим, хто безкоштовно здав:
40 донацій цільної крові
або 60 донацій плазми методом аферезу
або 40 донацій компонентів крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — також методом аферезу
Усі донації мають бути добровільними та безоплатними.
Як оформити надбавку:
Щоб отримати доплату, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду і подати:
заяву про призначення надбавки
паспорт
ідентифікаційний код
документ, що підтверджує статус Почесного донора України або СРСР (посвідчення)
Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що радянський стаж перестануть зараховувати. Постанова Кабміну №562, що набула чинності у травні 2025 року, вводить новий механізм підтвердження стажу до 1992 року. Найголовніше — радянські роки роботи зарахують лише тим, хто проживає в Україні та не отримує пенсію за ці періоди в іншій державі. Якщо така можливість існує, людині потрібно подати офіційну довідку про “неотримання” виплат з-за кордону.