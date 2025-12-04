logo_ukra

BTC/USD

92420

ETH/USD

3160.69

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Пенсіонерам із почесним статусом донора нараховують надбавку: як отримати доплату
commentss НОВИНИ Всі новини

Пенсіонерам із почесним статусом донора нараховують надбавку: як отримати доплату

Пенсійний фонд нагадав: українці, які мають звання "Почесний донор", можуть щомісяця отримувати додаткові кошти до основної пенсії.

4 грудня 2025, 19:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Пенсійному фонді України нагадали про доплату до пенсії, на яку мають право громадяни зі статусом Почесного донора України. Йдеться про щомісячну надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, повідомляє ПФУ.

Пенсіонерам із почесним статусом донора нараховують надбавку: як отримати доплату

Деяким пенсіонерам додадуть до пенсії 300 гривень

Станом на кінець 2025 року прожитковий мінімум становить 2920 гривень. Відповідно, пенсіонери-донори отримують надбавку у 292 грн щомісяця. У разі ухвалення нового бюджету на 2026 рік, ця сума зросте до 320 гривень, адже заплановано підвищення прожиткового мінімуму до 3209 грн.

Хто має право на статус Почесного донора України:
Це звання присвоюється тим, хто безкоштовно здав:

  • 40 донацій цільної крові

  • або 60 донацій плазми методом аферезу

  • або 40 донацій компонентів крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) — також методом аферезу

Усі донації мають бути добровільними та безоплатними.

Як оформити надбавку:
Щоб отримати доплату, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду і подати:

  • заяву про призначення надбавки

  • паспорт

  • ідентифікаційний код

  • документ, що підтверджує статус Почесного донора України або СРСР (посвідчення)

    Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що радянський стаж перестануть зараховуватиПостанова Кабміну №562, що набула чинності у травні 2025 року, вводить новий механізм підтвердження стажу до 1992 року. Найголовніше — радянські роки роботи зарахують лише тим, хто проживає в Україні та не отримує пенсію за ці періоди в іншій державі. Якщо така можливість існує, людині потрібно подати офіційну довідку про “неотримання” виплат з-за кордону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини