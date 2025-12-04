Пенсионерам с почетным статусом донора начисляют надбавку: как получить доплату

В Пенсионном фонде Украины напомнили о доплате к пенсии, на которую имеют право граждане со статусом Почетного донора Украины . Речь идет о ежемесячной надбавке в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц , сообщает ПФУ .

Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 300 гривен

По состоянию на конец 2025 прожиточный минимум составляет 2920 гривен. Соответственно, пенсионеры-доноры получают надбавку в 292 грн ежемесячно . В случае принятия нового бюджета на 2026 год эта сумма вырастет до 320 гривен , ведь запланировано повышение прожиточного минимума до 3209 грн.

Кто имеет право на статус Почетного донора Украины:

Это звание присваивается тем, кто бесплатно сдал:

40 донаций цельной крови

или 60 донаций плазмы методом афереза

или 40 донаций компонентов крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) – также методом афереза

Все донации должны быть добровольными и бесплатными.

Как оформить прибавку:

Чтобы получить доплату, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать:

заявление о назначении надбавки

паспорт

идентификационный код

документ, подтверждающий статус Почетного донора Украины или СССР (удостоверение) Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что советский стаж перестанут засчитывать . Вступившее в силу в мае 2025 года постановление Кабмина №562 вводит новый механизм подтверждения стажа до 1992 года. Самое главное — советские годы работы отнесут только тем, кто проживает в Украине и не получает пенсию за эти периоды в другом государстве. Если такая возможность существует, человеку нужно предоставить официальную справку о "неполучении" выплат из-за границы.