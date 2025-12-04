logo

Пенсионерам с почетным статусом донора начисляют надбавку: как получить доплату
Пенсионерам с почетным статусом донора начисляют надбавку: как получить доплату

Пенсионный фонд напомнил: украинцы, имеющие звание "Почетный донор", могут ежемесячно получать дополнительные средства к основной пенсии.

4 декабря 2025, 19:27
avatar

Проніна Анна

В Пенсионном фонде Украины напомнили о доплате к пенсии, на которую имеют право граждане со статусом Почетного донора Украины . Речь идет о ежемесячной надбавке в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц , сообщает ПФУ .

Пенсионерам с почетным статусом донора начисляют надбавку: как получить доплату

Некоторым пенсионерам прибавят к пенсии 300 гривен

По состоянию на конец 2025 прожиточный минимум составляет 2920 гривен. Соответственно, пенсионеры-доноры получают надбавку в 292 грн ежемесячно . В случае принятия нового бюджета на 2026 год эта сумма вырастет до 320 гривен , ведь запланировано повышение прожиточного минимума до 3209 грн.

Кто имеет право на статус Почетного донора Украины:
Это звание присваивается тем, кто бесплатно сдал:

  • 40 донаций цельной крови

  • или 60 донаций плазмы методом афереза

  • или 40 донаций компонентов крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) – также методом афереза

Все донации должны быть добровольными и бесплатными.

Как оформить прибавку:
Чтобы получить доплату, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать:

  • заявление о назначении надбавки

  • паспорт

  • идентификационный код

  • документ, подтверждающий статус Почетного донора Украины или СССР (удостоверение)

    Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что советский стаж перестанут засчитывать . Вступившее в силу в мае 2025 года постановление Кабмина №562 вводит новый механизм подтверждения стажа до 1992 года. Самое главное — советские годы работы отнесут только тем, кто проживает в Украине и не получает пенсию за эти периоды в другом государстве. Если такая возможность существует, человеку нужно предоставить официальную справку о "неполучении" выплат из-за границы.



