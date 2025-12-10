Пенсії зникають з рахунків українців: масова зупинка виплат і грошові втрати на роки

Рубрики
В Україні зростає кількість випадків призупинення або повного припинення пенсійних виплат. За словами юриста Михайла Вулаха, це відбувається як з формальних причин, так і через технічні помилки або зміни в законодавстві. Часто дії Пенсійного фонду є неправомірними, але люди не оскаржують їх через брак інформації або складність бюрократичної процедури. Про це повідомляє видання "На пенсії".
Ваша пенсія вже під загрозою: помилка 30-річної давнини може коштувати всіх виплат
Найпоширеніші причини зупинки пенсій:
відсутність руху коштів на пенсійній картці протягом 6 місяців;
помилки у документах, через які не враховується страховий стаж;
невчасно пройдена ідентифікація або верифікація;
пропущений медико-соціальний огляд (МСЕК), особливо у разі інвалідності;
непідтверджене місце проживання, зокрема для осіб з тимчасово окупованих територій.
У таких випадках пенсійні виплати зупиняються автоматично. Якщо протягом тривалого часу пенсіонер не подає оновлену інформацію, нарахування можуть бути припинені повністю.
Юридична практика свідчить:
у разі вини пенсіонера (наприклад, пропущений термін подання довідок) можна повернути недоотримані кошти лише за останні 3 роки;
якщо провина лежить на Пенсійному фонді (наприклад, невірно порахований стаж або незаконна відмова у виплатах) — можливо стягнути всю суму, навіть за 7–10 років і більше.
В окремих випадках пенсії фактично зменшуються через інфляцію. Наприклад, у 2025 році індексація склала 11,5%, тоді як ціни на окремі товари й послуги зросли набагато більше: овочі — на 48%, масло — на 34%, комунальні послуги — на 19%. Тобто реальна купівельна спроможність пенсіонерів зменшується.
Ще одна проблема — неможливість оформити пенсію через нові вимоги до стажу. Людина, яка все життя працювала, може не отримати виплату у 60 років, якщо не вистачає страхового стажу. У результаті українців змушують або працювати довше, або чекати.
Щоб уникнути зупинки пенсії, юристи радять:
регулярно перевіряти дані в особистому кабінеті ПФУ;
раз на кілька місяців здійснювати будь-яку банківську операцію з пенсійного рахунку;
зберігати копії всіх довідок та документів;
вимагати письмові відповіді у разі виникнення суперечок із Пенсійним фондом.
За словами Вулаха, розуміння своїх прав і своєчасна реакція на дії ПФУ дають змогу відстояти законні виплати. Суди нерідко стають на бік пенсіонерів і зобов’язують державу повернути повну суму недоотриманих пенсій.
