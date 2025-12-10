logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Пенсии исчезают со счетов украинцев: массовая остановка выплат и денежные потери на годы
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенсии исчезают со счетов украинцев: массовая остановка выплат и денежные потери на годы

Тысячи пенсионеров по всей Украине остались без копейки – причины шокируют. Как защитить свои деньги?

10 декабря 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине растет количество случаев приостановки или полного прекращения пенсионных выплат. По словам юриста Михаила Вулаха, это происходит как по формальным причинам, так и по техническим ошибкам или изменениям в законодательстве. Часто действия Пенсионного фонда неправомерны, но люди не оспаривают их из-за нехватки информации или сложности бюрократической процедуры. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Пенсии исчезают со счетов украинцев: массовая остановка выплат и денежные потери на годы

Ваша пенсия уже под угрозой: ошибка 30-летней давности может стоить всех выплат

Самые распространенные причины остановки пенсий:

  • отсутствие движения средств на пенсионной карточке в течение 6 месяцев ;

  • ошибки в документах , по которым не учитывается страховой стаж;

  • несвоевременно пройдена идентификация или верификация ;

  • пропущенное медико-социальное освидетельствование (МСЭК) , особенно в случае инвалидности;

  • неподтвержденное место жительства , в том числе для лиц с временно оккупированных территорий.

В таких случаях пенсионные выплаты останавливаются автоматически. Если в течение длительного времени пенсионер не представляет обновленную информацию, начисления могут быть прекращены полностью.

Юридическая практика гласит:

  • в случае вины пенсионера (например, пропущенный срок предоставления справок) можно вернуть недополученные средства только за последние 3 года;

  • если вина лежит на Пенсионном фонде (например, неверно подсчитанный стаж или незаконный отказ в выплатах) — возможно взыскать всю сумму, даже за 7–10 лет и старше.

В отдельных случаях пенсии фактически уменьшаются из-за инфляции. К примеру, в 2025 году индексация составила 11,5%, тогда как цены на отдельные товары и услуги выросли гораздо больше: овощи — на 48%, масло — на 34%, коммунальные услуги — на 19%. То есть реальная покупательная способность пенсионеров уменьшается.

Еще одна проблема — невозможность оформить пенсию из-за новых требований к стажу. Человек, всю жизнь работавший, может не получить выплату в 60 лет, если не хватает страхового стажа. В результате украинцев заставляют либо работать дольше, либо ждать.

Чтобы избежать остановки пенсии, юристы советуют:

  • регулярно проверять данные в личном кабинете ПФУ;

  • раз в несколько месяцев совершать любую банковскую операцию с пенсионного счета;

  • хранить копии всех справок и документов;

  • требовать письменные ответы при возникновении споров с Пенсионным фондом.

По словам Вулаха, понимание своих прав и своевременная реакция на действия ПФУ позволяют отстоять законные выплаты . Суды нередко встают на сторону пенсионеров и обязывают государство вернуть полную сумму недополученных пенсий.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , в каких случаях не будут засчитывать советский стаж пенсионерам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости