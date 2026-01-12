Мінімальні пенсії в Україні злітають до 7374 грн: коли чекати підвищення

В Україні планується масштабне підвищення мінімальної пенсії за віком протягом 2026 року, яке поетапно збільшить виплати майже у три рази. На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №14364 "Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” щодо підвищення розміру мінімальної пенсії за віком".

Мінімальна пенсія в Україні виросте у 3 рази: поетапне підвищення та понад 100 млрд грн бюджету

Згідно з пропозиціями законопроєкту, підвищення буде проводитися у чотири етапи:

з 1 січня – 2595 грн;

з 1 квітня – 3282 грн;

з 1 липня – 4791 грн;

з 1 жовтня – 7374 грн.

Наразі мінімальна пенсія становить 2595 грн, що лише на третину покриває фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Через це пенсіонери та люди з інвалідністю стикаються з серйозними труднощами: грошей вистачає ледь на продукти, ліки та сплату підвищених тарифів на комунальні послуги.

Автори законопроєкту наголошують, що для реалізації підвищення мінімальної пенсії у 2026 році знадобиться 108,3 млрд грн. Фінансування передбачають за рахунок додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів, запобігання податковим порушенням та тіньовій економіці, а також за рахунок гуманітарної допомоги та грантів іноземних партнерів.

У пояснювальній записці зазначено, що Мінсоцполітики і Кабінет Міністрів отримають доручення внести відповідні зміни до державного бюджету та затвердити план заходів щодо протидії тіньовій економіці і використанню офшорних схем.

Очікується, що ухвалення законопроєкту значно підвищить соціальний захист пенсіонерів і осіб з інвалідністю, зробить прожитковий мінімум більш наближеним до реальних потреб і дозволить громадянам легше забезпечувати себе базовими товарами та послугами.

"Це перше серйозне поетапне підвищення мінімальної пенсії за останні роки, і його ефект буде відчутний для мільйонів українців", – зазначають експерти.

