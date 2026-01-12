Минимальные пенсии в Украине взлетают до 7374 грн: когда ждать повышения

В Украине планируется масштабное повышение минимальной пенсии по возрасту в течение 2026 года, которое поэтапно увеличит выплаты почти в три раза. На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №14364 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" о повышении размера минимальной пенсии по возрасту".

Минимальная пенсия в Украине вырастет в 3 раза: поэтапное повышение и более 100 млрд грн бюджета

Согласно предложениям законопроекта, повышение будет проводиться в четыре этапа:

с 1 января – 2595 грн;

с 1 апреля – 3282 грн;

с 1 июля – 4791 грн;

с 1 октября – 7374 грн.

В настоящее время минимальная пенсия составляет 2595 грн, что только на треть покрывает фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Поэтому пенсионеры и люди с инвалидностью сталкиваются с серьезными трудностями: денег хватает едва на продукты, лекарства и уплату повышенных тарифов на коммунальные услуги.

Авторы законопроекта отмечают, что для реализации повышения минимальной пенсии в 2026 году понадобится 108,3 млрд. грн . Финансирование предусматривается за счет дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней, предотвращение налоговых нарушений и теневой экономики, а также за счет гуманитарной помощи и грантов иностранных партнеров.

В пояснительной записке отмечено, что Минсоцполитики и Кабинет Министров получат поручение внести соответствующие изменения в государственный бюджет и утвердить план мер по противодействию теневой экономике и использованию оффшорных схем.

Ожидается, что принятие законопроекта значительно повысит социальную защиту пенсионеров и лиц с инвалидностью, сделает прожиточный минимум более приближенным к реальным потребностям и позволит гражданам легче снабжать себя базовыми товарами и услугами.

"Это первое серьезное поэтапное повышение минимальной пенсии за последние годы, и его эффект будет ощутим для миллионов украинцев", — отмечают эксперты.

Читайте также в "Комментариях", что ошибка в записи трудовой книжки может стоить стажа, а соответственно и пенсии.