Отримали 6500 — прощавай, субсидіє: українцям пояснили, чи заберуть допомогу через “Зимову підтримку

З приходом морозів чимало українських родин отримали одноразову грошову допомогу в межах програми "Зимова підтримка". Але разом із грошима — прийшли й запитання. Найголовніше з них: чи не вплине ця виплата на субсидію?

Отримання “Зимової підтримки” не є підставою для скасування субсидії — пояснення ПФУ.

Багато хто занепокоївся, що 1000 або 6500 грн будуть зараховані до сукупного доходу, і держава може скоротити або скасувати нараховану субсидію. Пенсійний фонд України дав чітку відповідь: ні, "Зимова підтримка" не впливає на право отримувати житлову субсидію, про це повідомляє видання "На пенсії".

Як пояснюють у ПФУ, такі виплати не враховуються при розрахунку середньомісячного доходу домогосподарства. Тобто факт отримання одноразової допомоги не є підставою для перегляду або скасування субсидії.

Водночас чиновники радять зберігати документи, які підтверджують, що ці кошти були отримані саме в межах програми "Зимова підтримка". Це допоможе уникнути плутанини під час перерахунку виплат.

Проте є важливе уточнення. Якщо родина отримала інші значні доходи протягом року — наприклад, спадщину, великі перекази з-за кордону або продаж майна — це може вплинути на розмір субсидії або право на неї.

Тож "Зимова підтримка" — це дійсно допомога, а не ризик. І поки що її не враховують у загальному фінансовому обліку. Але уважність — не завадить: краще зберегти документи, ніж потім доводити щось у кабінетах соцзахисту.

