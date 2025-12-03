Получили 6500 — прощайте, субсидии: украинцам объяснили, заберут ли помощь из-за зимней поддержки

С приходом морозов многие украинские семьи получили единовременную денежную помощь в рамках программы "Зимняя поддержка". Но вместе с деньгами пришли и вопросы. Самое главное из них: не повлияет ли эта выплата на субсидию?

Получение “Зимней поддержки” не влияет на субсидию — разъяснение Пенсионного фонда.

Многие обеспокоились, что 1000 или 6500 грн будут отнесены к совокупному доходу, и государство может сократить или отменить начисленную субсидию. Пенсионный фонд Украины дал четкий ответ: нет, "Зимняя поддержка" не влияет на право получать жилищную субсидию, сообщает издание "На пенсии".

Как объясняют в ПФУ, такие выплаты не учитываются при расчете среднемесячного дохода домохозяйства . То есть факт получения единовременного пособия не является основанием для пересмотра или отмены субсидии.

В то же время, чиновники советуют хранить документы, подтверждающие, что эти средства были получены именно в рамках программы "Зимняя поддержка". Это поможет избежать путаницы при перерасчете выплат.

Однако есть важное уточнение. Если семья получила другие значительные доходы в течение года, например наследство, крупные переводы из-за границы или продажа имущества, это может повлиять на размер субсидии или право на нее.

Поэтому "Зимняя поддержка" — это действительно помощь, а не риск . И пока ее не учитывают в общем финансовом учете. Но внимательность не помешает: лучше сохранить документы, чем потом доказывать что-то в кабинетах соцзащиты.

