Опалення у Львові поки не буде: Садовий дав невтішну пораду містянам

На вулиці відчутно холоднішає, однак сподіватися на старт опалювального сезону українцям не варто. У Львові, де денна температура знизиться до +5 градусів, включати опалення поки не планують.

Опалення. Ілюстративне фото

Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий. Після масованого обстрілу Києва та інших регіонів Львів вирішили перевести у режим тестування. Мер міста пояснив, що це роблять щороку, однак вперше одночасно по всьому місту.

Однак, попри підготовку до можливого блекауту, про що говорили ще з літа, львів'янам доведеться самим подбати про опалення своїх осель.

Садовий погодився, що справді холодно, “але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення”. За словами мера міста, щоб подати опалення просто немає газу.

“Треба трохи перечекати, щоб зробити все правильно — аби взимку тепло таки було. Прошу львівʼян: подбайте про себе. Організуйте для себе альтернативні джерела тепла й допоможіть тим, хто сам не впорається. Ми повертаємось до часу, коли буржуйка в підвалі — не зайва річ. Не злитесь. Держимся вместе”, — посоветовал Садовый.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у ніч на 10 жовтня російські війська обстріляли енергооб'єкти України. У багатьох регіонах ситуація з електропостачанням складна.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла порадила виїздити з міст і особливо з Києва. За її словами, особливо може “дістатися” Києву. Народна обраниця зауважила, що Київ — стратегічна і символічна ціль. Безугла попередила, що Київ можуть “посадити” повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.



