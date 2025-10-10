Опалення у Львові поки не буде: Садовий дав невтішну пораду містянам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На вулиці відчутно холоднішає, однак сподіватися на старт опалювального сезону українцям не варто. У Львові, де денна температура знизиться до +5 градусів, включати опалення поки не планують.
Опалення. Ілюстративне фото
Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий. Після масованого обстрілу Києва та інших регіонів Львів вирішили перевести у режим тестування. Мер міста пояснив, що це роблять щороку, однак вперше одночасно по всьому місту.
Однак, попри підготовку до можливого блекауту, про що говорили ще з літа, львів'янам доведеться самим подбати про опалення своїх осель.
Садовий погодився, що справді холодно, “але зараз ситуація в країні така, що найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення”. За словами мера міста, щоб подати опалення просто немає газу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у ніч на 10 жовтня російські війська обстріляли енергооб'єкти України. У багатьох регіонах ситуація з електропостачанням складна.
Народна депутатка України Мар'яна Безугла порадила виїздити з міст і особливо з Києва. За її словами, особливо може “дістатися” Києву. Народна обраниця зауважила, що Київ — стратегічна і символічна ціль. Безугла попередила, що Київ можуть “посадити” повністю. Повністю — це темрява без каналізації, водопостачання посеред зими.