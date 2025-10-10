Отопления во Львове пока не будет: Садовый дал неутешительный совет горожанам

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На улице ощутимо прохладнее, однако надеяться на старт отопительного сезона украинцам не стоит. Во Львове, где дневная температура снизится до 5 градусов, включать в себя отопление пока не планируют.
Отопление. Иллюстративное фото
Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый. После массированных обстрелов Киева и других регионов Львов решили перевести в режим тестирования. Мэр города объяснил, что это делают каждый год, однако впервые одновременно по всему городу.
Однако, несмотря на подготовку к возможному блэкауту, о чем говорили еще с лета, львовянам придется самим позаботиться об отоплении своих домов.
Садовый согласился, что действительно холодно, "но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление". По словам мэра города, чтобы подать отопление, просто нет газа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в ночь на 10 октября российские войска обстреляли энергообъекты Украины. Во многих регионах ситуация с электроснабжением сложна.
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая посоветовала выезжать из городов и особенно из Киева. По ее словам, особенно может "достаться" Киеву. Народная избранница отметила, что Киев – стратегическая и символическая цель. Безуглая предупредила, что Киев могут "посадить" полностью. Полностью – это тьма без канализации, водоснабжения среди зимы.