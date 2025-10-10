logo

BTC/USD

121149

ETH/USD

4314.93

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Отопления во Львове пока не будет: Садовый дал неутешительный совет горожанам
commentss НОВОСТИ Все новости

Отопления во Львове пока не будет: Садовый дал неутешительный совет горожанам

Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что пока отопление включать не будут и дал совет горожанам

10 октября 2025, 18:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На улице ощутимо прохладнее, однако надеяться на старт отопительного сезона украинцам не стоит. Во Львове, где дневная температура снизится до 5 градусов, включать в себя отопление пока не планируют.

Отопления во Львове пока не будет: Садовый дал неутешительный совет горожанам

Отопление. Иллюстративное фото

Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый. После массированных обстрелов Киева и других регионов Львов решили перевести в режим тестирования. Мэр города объяснил, что это делают каждый год, однако впервые одновременно по всему городу.

Однако, несмотря на подготовку к возможному блэкауту, о чем говорили еще с лета, львовянам придется самим позаботиться об отоплении своих домов.

Садовый согласился, что действительно холодно, "но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление". По словам мэра города, чтобы подать отопление, просто нет газа.

"Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло таки было. Прошу львовян: позаботьтесь о себе. Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится. Мы возвращаемся ко времени, когда буржуйка в подвале — не лишняя вещь. Не злитесь. Держимся вместе”, — посоветовал Садовый.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в ночь на 10 октября российские войска обстреляли энергообъекты Украины. Во многих регионах ситуация с электроснабжением сложна.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая посоветовала выезжать из городов и особенно из Киева. По ее словам, особенно может "достаться" Киеву. Народная избранница отметила, что Киев – стратегическая и символическая цель. Безуглая предупредила, что Киев могут "посадить" полностью. Полностью – это тьма без канализации, водоснабжения среди зимы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1150047836492087?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости