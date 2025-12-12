Офіційно: Уряд дозволив бронювання порушників обліку та спростив процедуру для підприємств

Кабінет Міністрів суттєво спростив процедуру бронювання військовозобов’язаних. І тепер, за новими правилами, на облік не стануть звертати такої пильної уваги — принаймні тимчасово. Про це повідомляє видання "Експерт".

Кабмін переглянув правила бронювання військовозобов’язаних

Одна з головних новацій — можливість бронювання працівника на 45 днів навіть у разі порушення правил військового обліку. Це означає, що працівник отримає додатковий час для врегулювання всіх питань без ризику бути мобілізованим миттєво. Для підприємств — це шанс не втратити фахівців, від яких залежить стабільна робота.

Друга важлива зміна — скасування 72-годинного строку перевірки списків на бронювання для підприємств, що мають статус критично важливих. Відтепер рішення ухвалюються оперативно, без зайвих затримок.

У Мінекономіки наголошують: це частина стратегії на спрощення та гнучкість. Усі дії Кабміну спрямовані на підтримку оборонної спроможності країни, а також на збереження ключового персоналу в умовах війни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що студенти-чоловіки віком 25 років і старші опинилися під особливим контролем держави. Міністерство освіти та науки разом із ТЦК розпочали перевірки тих, хто, за підозрою влади, використовує навчання як інструмент уникнення мобілізації. В МОН підтверджують: аномальний приріст контрактників призовного віку викликав питання про законність їхньої відстрочки. Найвищий ризик мобілізації мають: ті, хто вже має диплом того самого рівня, але вступив ще раз, ті, хто не відвідує заняття і не складає сесію, аспіранти-контрактники, які більше не мають пільг, студенти, зараховані формально, але відсутні в освітньому процесі.