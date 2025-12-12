Официально: Правительство разрешило бронирование нарушителей учета и упростило процедуру для предприятий

Кабинет Министров существенно упростил процедуру бронирования военнообязанных. И теперь, по новым правилам, на учет не станут обращать такого пристального внимания — по крайней мере, временно. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Кабмин пересмотрел правила бронирования военнообязанных

Одна из главных новаций – возможность бронирования работника на 45 дней даже в случае нарушения правил военного учета . Это означает, что работник получит дополнительное время для решения всех вопросов без риска быть мобилизованным мгновенно. Для предприятий это шанс не потерять специалистов, от которых зависит стабильная работа.

Второе важное изменение – отмена 72-часового срока проверки списков на бронирование для предприятий, имеющих статус критически важных. Теперь решения принимаются оперативно , без лишних задержек.

В Минэкономики подчеркивают, что это часть стратегии на упрощение и гибкость. Все действия Кабмина направлены на поддержание оборонной способности страны , а также на сохранение ключевого персонала в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что студенты-мужчины в возрасте 25 лет и старше оказались под особым контролем государства. Министерство образования и науки вместе с ТЦК приступили к проверке тех, кто, по подозрению властей, использует обучение как инструмент избегания мобилизации. В МОН подтверждают, что аномальный прирост контрактников призывного возраста вызвал вопрос о законности их отсрочки. Наивысший риск мобилизации имеют: те, кто уже имеет диплом того же уровня, но вступил еще раз, те, кто не посещает занятия и не сдает сессию, аспиранты-контрактники, которые больше не имеют льгот, студенты, зачисленные формально, но отсутствуют в образовательном процессе.