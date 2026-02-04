Одружитися 14 лютого онлайн стало реальністю: Мін’юст відкрив цифрові шлюби у День закоханих

У 2026 році День закоханих припадає на суботу, і це стало приводом для унікальної ініціативи Міністерства юстиції України. Зазвичай онлайн-реєстрація шлюбів доступна лише у будні, але цього року було ухвалено рішення зробити виняток для символічної дати 14 лютого.

День закоханих 2026: онлайн-шлюби через «Дію» та пріоритет для захисників

Усі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у звичному режимі, щоб кожна пара могла скористатися послугою онлайн-церемонії. Це рішення мотивоване прагненням спростити доступ до державних послуг, особливо у воєнний час, коли фізичне відвідування відділів ДРАЦС може бути проблематичним.

Онлайн-шлюб через застосунок "Дія" тепер доступний у три простих кроки: авторизація в застосунку, вибір дати та часу церемонії, заповнення та подання заяви з очікуванням підтвердження. Пара, навіть перебуваючи на відстані один від одного, може сказати "так" за допомогою відеозв’язку.

Для тих, хто віддає перевагу традиційному весіллю, класичні відділи ДРАЦС 14 лютого також працюватимуть у стандартному режимі, тож пари зможуть обирати формат, який їм зручніший.

Особлива увага приділяється захисникам та захисницям України. Через функціонал у застосунку "Армія+" військові можуть забронювати дату та час у прискореному режимі, навіть якщо партнери перебувають у різних містах або виконують бойові завдання. Це робить онлайн-шлюби критично важливим сервісом у нинішніх умовах.

Міністерство юстиції відкрило понад 300 слотів для онлайн-реєстрацій на 14 лютого, і станом на початок місяця бронювання вже розпочато. Експерти відзначають, що можливість узаконити стосунки через смартфон стала одним із найбільш популярних цифрових сервісів, адже вона дозволяє уникнути паперової тяганини та черг у один із найромантичніших днів року.

Відзначимо, що онлайн-шлюби поєднують сучасність та традицію: пара може відчути атмосферу весільного дня, спілкуючись із держслужбовцями та одержуючи всі офіційні документи в електронному форматі, залишаючись у безпеці та комфорті свого дому.

