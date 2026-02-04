Жениться 14 февраля онлайн стало реальностью: Минюст открыл цифровые браки в День влюбленных

В 2026 году День влюбленных выпадает на субботу, и это стало поводом для уникальной инициативы Министерства юстиции Украины. Обычно онлайн-регистрация браков доступна только в будние дни , но в этом году было принято решение сделать исключение для символической даты 14 февраля.

День влюбленных 2026: онлайн-браки через «ДІЮ» и приоритет для защитников

Все цифровые офисы ДРАЦС будут работать в обычном режиме , чтобы каждая пара могла воспользоваться услугой онлайн-церемонии. Это решение мотивировано стремлением упростить доступ к государственным услугам , особенно в военное время, когда физическое посещение отделов ДРАЦС может быть проблематичным.

Онлайн-брак через приложение "ДІЯ" теперь доступен в три простых шага: авторизация в приложении , выбор даты и времени церемонии , заполнение и подача заявления с ожиданием подтверждения . Пара, даже находясь на расстоянии друг от друга, может сказать да с помощью видеосвязи.

Для тех, кто предпочитает традиционную свадьбу, классические отделы ДРАЦС 14 февраля также будут работать в стандартном режиме, так что пары смогут выбирать формат, который им удобнее.

Особое внимание уделяется защитникам и защитницам Украины. Через функционал в приложении "Армия" военные могут забронировать дату и время в ускоренном режиме , даже если партнеры находятся в разных городах или выполняют боевые задания. Это делает онлайн-браки критически важным сервисом в нынешних условиях.

Министерство юстиции открыло более 300 слотов для онлайн-регистраций на 14 февраля и по состоянию на начало месяца бронирование уже начато. Эксперты отмечают, что возможность узаконить отношения через смартфон стала одним из самых популярных цифровых сервисов , ведь позволяет избежать бумажной волокиты и очередей в один из самых романтичных дней года.

Отметим, что онлайн-браки объединяют современность и традицию : пара может почувствовать атмосферу свадебного дня, общаясь с госслужащими и получая все официальные документы в электронном формате, оставаясь в безопасности и комфорте своего дома.

