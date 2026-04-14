Нові правила для ТЦК: військових зобов’яжуть показувати посвідчення і носити жетони

В Україні можуть суттєво змінити правила роботи територіальних центрів комплектування. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає нові вимоги до військовослужбовців ТЦК під час спілкування з громадянами.

У Раді готують жорсткі вимоги для працівників ТЦК: що зміниться для українців

Як повідомляють "Коментарі", про це пише SUD.UA.

Згідно з документом, військових ТЦК можуть зобов’язати носити спеціальні нагрудні жетони з індивідуальним номером, які не можна буде знімати або приховувати. Це має забезпечити чітку ідентифікацію кожного представника центру.

Що зміниться при спілкуванні з людьми

Окрім жетонів, законопроєкт вводить нові правила комунікації. Військовослужбовці повинні будуть називати своє прізвище та посаду при зверненні до громадян.

Також вони будуть зобов’язані показувати службове посвідчення на вимогу, хоча передавати його в руки не потрібно — достатньо надати можливість ознайомитися з інформацією.

Чому виникла така ініціатива

Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін зростанням випадків шахрайства. Зокрема, фіксувалися ситуації, коли сторонні особи у військовій формі без розпізнавальних знаків видавали себе за працівників ТЦК.

У деяких випадках йшлося навіть про організовані групи, які під виглядом військових незаконно утримували людей або вимагали гроші.

Яка мета нововведень

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості роботи ТЦК та зміцнення довіри громадян. Завдяки чіткій ідентифікації люди зможуть швидше відрізнити справжніх військовослужбовців від шахраїв.

Крім того, нові правила мають підвищити відповідальність самих працівників ТЦК, адже кожен з них буде чітко ідентифікований у разі конфліктних ситуацій.

Таким чином, у разі ухвалення документа, система взаємодії між громадянами та ТЦК стане більш прозорою та контрольованою.

