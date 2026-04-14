Новые правила для ТЦК: военных обяжут показывать удостоверения и носить жетоны

В Украине могут существенно измениться правила работы территориальных центров комплектования. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий новые требования к военнослужащим ТЦК во время общения с гражданами.

В Раде готовят жесткие требования для работников ТЦК: что изменится для украинцев

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет SUD.UA.

Согласно документу, военные ТЦК могут обязать носить специальные нагрудные жетоны с индивидуальным номером , которые нельзя будет снимать или скрывать. Это должно обеспечить четкую идентификацию каждого представителя центра.

Что изменится при общении с людьми

Кроме жетонов, законопроект вводит новые правила коммуникации. Военнослужащие должны будут называть свою фамилию и должность при обращении к гражданам.

Также они будут обязаны показывать служебное удостоверение по требованию , хотя передавать его в руки не нужно – достаточно предоставить возможность ознакомиться с информацией.

Почему возникла такая инициатива

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений ростом случаев мошенничества. В частности, фиксировались ситуации, когда посторонние лица в военной форме без опознавательных знаков выдавали себя за работников ТЦК.

В некоторых случаях речь шла даже об организованных группах, которые под видом военных незаконно удерживали людей или требовали деньги .

Какова цель нововведений

Законопроект направлен на повышение прозрачности работы ТЦК и укрепление доверия граждан. Благодаря четкой идентификации люди смогут быстрее отличить настоящих военнослужащих от мошенников.

Кроме того, новые правила должны повысить ответственность самих работников ТЦК, ведь каждый из них будет четко идентифицирован в случае конфликтных ситуаций .

Таким образом, в случае принятия документа система взаимодействия между гражданами и ТЦК станет более прозрачной и контролируемой.

