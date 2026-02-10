logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Несподівано для опікунів: догляд за людиною з інвалідністю І групи не завжди зараховується до пенсії — що потрібно знати
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподівано для опікунів: догляд за людиною з інвалідністю І групи не завжди зараховується до пенсії — що потрібно знати

Пенсійний фонд пояснив, за яких умов період догляду включається до страхового стажу, а коли — ні.

10 лютого 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Українці, які доглядають за людьми з інвалідністю І групи, мають право на зарахування цього періоду до страхового стажу, але лише за певних умов. Пенсійний фонд України наголошує: сам факт догляду не достатній для включення стажу — вирішальним є офіційне оформлення через органи соціального захисту.

Несподівано для опікунів: догляд за людиною з інвалідністю І групи не завжди зараховується до пенсії — що потрібно знати

Як догляд за людиною з інвалідністю впливає на пенсійний стаж: умови та важливі нюанси

Щоб період догляду зарахували до страхового стажу, особа повинна відповідати кільком критеріям: вона має бути працездатною, не досягнути пенсійного віку, не мати інвалідності та не працювати за трудовим договором або підприємницькою діяльністю.

Обов’язковою умовою є отримання компенсації або надбавки з догляду від органів соціального захисту. У цьому випадку держава сплачує страхові внески до Пенсійного фонду, і догляд автоматично включається до страхового стажу. Якщо ж догляд здійснювався неофіційно, без оформлення, період до стажу не зараховується.

Для підтвердження стажу необхідна довідка з управління соцзахисту про призначення компенсації або надбавки. Дані про період догляду після 1 січня 2004 року мають бути внесені до реєстру застрахованих осіб.

Що слід зробити доглядальнику, щоб період зарахували? Насамперед перевірити, чи оформлена компенсація. Якщо так — стаж зараховується автоматично. Якщо ні — потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідні документи, наприклад, замовити витяг за формою ОК-5, де зазначені всі місяці страхового стажу.

Фахівці Пенсійного фонду підкреслюють: неофіційний догляд без документального підтвердження не дає права на зарахування стажу, тому всі, хто піклується про людину з інвалідністю І групи, повинні оформляти компенсації через органи соцзахисту, щоб не втратити цей період для майбутньої пенсії.

Читайте також в "Коментарях", що помилки в записах в трудовій книжці можуть коштувати стажу, а, відповідно, й пенсії. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини